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历史只会眷顾奋进者—— 纪念洛阳解放七十周年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-04-06 08:14

　　有一段记忆，在血与火的洗礼中永恒。

　　有一种精神，在今与昔的更替中赓续。

　　70年前的洛阳，在国民党反动派的统治下，生灵涂炭、民不聊生。为了洛阳解放，无数革命先烈、革命前辈前赴后继、赴汤蹈火，以鲜血浇灌理想、用生命捍卫信仰。当年率先突破洛阳城西门的“洛阳英雄连”，由战斗前的120多人打到仅剩19人！“为有牺牲多壮志，敢教日月换新天”，1948年4月5日，洛阳宣告解放，洛阳人民真正站起来了，洛阳发展不可逆转地开启了新的历史纪元！

　　70年后的洛阳，一幅新时代的宏图巨卷令人心潮澎湃：自创区、自贸区、中原城市群规划等一系列国家战略密集布局洛阳，省委、省政府赋予洛阳“加快建设副中心、打造全省增长极”的新战略定位，面对新的历史机遇，洛阳深入贯彻新发展理念，持续打好“四张牌”，加快推进“9+2”工作布局，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，实现了一系列具有标志性意义的重大突破，绘就了决胜全面小康、开启现代化建设新征程的美好蓝图，洛阳发展站在了新的历史起点上！

　　煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷。

　　今天的洛阳，经济发展、政治昌明、文化繁荣、社会和谐、生态良好，在70年时空流转中已经又一次“换了新天”；洛阳的今天，比过去任何时候都更接近伟大复兴的目标，也比过去任何时候都更有能力、有信心实现伟大复兴的目标。此时此刻，我们可以告慰革命先烈、革命前辈的是，你们开创的事业正在持续，你们塑造的精神正在传承，你们信仰的理想正在逐步实现，你们书写的历史正在我们手中续写！

　　“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”习近平总书记郑重告诫全党，“不忘初心，牢记使命，就不要忘记我们是共产党人，我们是革命者，不要丧失了革命精神”“越是取得成绩的时候，越是要有如履薄冰的谨慎，越是要有居安思危的忧患”“决不能因为胜利而骄傲，决不能因为成就而懈怠，决不能因为困难而退缩”。

　　今天，我们回顾70年前洛阳解放的壮丽史诗，就是要永远铭记革命先烈和革命前辈的丰功伟绩，更好地传承红色基因、坚守光荣传统，始终保持坚定的理想信念、牢固的宗旨意识、高昂的革命斗志和大无畏的牺牲精神，就是要重整行装再出发，撸起袖子加油干，当好新时代的答卷人，把革命先烈和革命前辈开创的伟大事业不断推向前进。

　　今天，我们回顾洛阳解放70年来的光辉历程，不仅是重温历史，更是要以史为鉴，从中感悟沧桑巨变所蕴含的规律，用历史的火炬照亮前进的道路。洛阳70年的沧桑巨变告诉我们，必须坚持中国共产党的领导毫不动摇，必须坚持中国特色社会主义毫不动摇，必须坚持发展这个第一要务毫不动摇，必须坚持以人民为中心毫不动摇，必须坚持全面从严治党毫不动摇。

　　雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。

　　“黄金时代，不在我们背后，乃在我们面前；不在过去，乃在将来。”这是李大钊在旧时代的余晖中的预言。

　　“这么光荣的一天，决不在辽远的将来，而在很近的将来，我们可以这样相信的，朋友！”这是方志敏对祖国母亲未来的畅想。

　　70年风雨兼程，70载春华秋实，发展是最好的继承，进步是最好的纪念。纪念洛阳解放70周年，最基本的要求、最根本的目的，是要把革命先烈和革命前辈开创的事业继承好、发展好，努力从胜利走向新的胜利。

　　党的十九大描绘了新时代的宏伟蓝图，发出了奋进新时代、开启新征程的动员令。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不忘初心、牢记使命、奋发有为，始终坚守为人民谋幸福这个初心，勇于担当为民族谋复兴这个使命，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，决胜全面小康、加快建设社会主义现代化强市，不断创造属于新时代洛阳发展的光辉业绩。

　　历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者。我们要乘着新时代的浩荡东风，加满油，把稳舵，鼓足劲，让洛阳发展的航船继续劈波斩浪、扬帆远航，胜利驶向充满希望的明天！（洛平）
[ 责任编辑：孙阳丹]
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