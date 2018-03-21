东方风来（纪念洛阳解放70周年成就展）

改革开放是最鲜明的时代特色，是发展进步的活力之源，是推动洛阳更好更快发展的关键一招。

2011年，第29届中国洛阳牡丹文化节在新区体育中心开幕，洛阳牡丹花会在这一年升格为国家级节会

改革先人一步，发展才能快人一拍。

改革开放是最鲜明的时代特色，是发展进步的活力之源，是推动洛阳更好更快发展的关键一招。正是在“摸着石头过河”中，洛阳浮法玻璃、酒祖杜康等产品纷纷问世；小浪底水利枢纽落成让洛阳增添了“北国山水好风光”；牡丹花会从一个“城市节会”逐渐升级为“国家级节会”中国洛阳牡丹文化节；从“包产包销”到“找米下锅”，“十大厂矿”不等不靠，都在想方设法“找市场”……依靠改革开放这关键一招，洛阳发展赢得了源头活水、不竭动力和开阔空间。

从邓小平同志“不改革开放只能是死路一条”的大声疾呼，到习近平总书记“改革不停顿、开放不止步”的铮铮誓言，今天的洛阳拿出了“改革开放再出发”的勇气和决心。我们坚信，改革开放将以“史诗般的进步”，助推洛阳一步步走向光辉的未来。而续写“春天的故事”，将改革进行到底，既是我们举办“纪念洛阳解放70周年成就展”的初心，也是对改革开放40周年最好的纪念。