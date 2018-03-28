伟人周恩来四莅洛阳（纪念洛阳解放70周年系列报道）

近日，中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念周恩来同志诞辰120周年。“人民总理爱人民，人民总理人民爱”，每当我们提起周恩来这个名字，就感到很温暖、很自豪。他在为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类进步事业而奋斗的光辉一生中建立的卓著功勋、展现的崇高风范，深深铭刻在中国各族人民心中。他是中国共产党人一面不朽的旗帜，堪称一代伟人。

1961年10月8日，周恩来总理、陈毅副总理陪同尼泊尔国王马亨德拉和王后到洛阳参观访问后，在洛阳火车站为贵宾送别 鲁博 整理

核心提示

近日，中共中央在人民大会堂举行座谈会，纪念周恩来同志诞辰120周年。“人民总理爱人民，人民总理人民爱”，每当我们提起周恩来这个名字，就感到很温暖、很自豪。他在为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴、为人类进步事业而奋斗的光辉一生中建立的卓著功勋、展现的崇高风范，深深铭刻在中国各族人民心中。他是中国共产党人一面不朽的旗帜，堪称一代伟人。

对于古都洛阳，伟人周恩来似乎多了一分厚爱。1958年4月25日，周总理到偃师东寺庄视察；1959年10月12日，周总理视察洛阳工业项目建设；1961年10月8日，周总理和陈毅副总理陪同尼泊尔国王马亨德拉来洛；1973年10月14日，周总理陪同加拿大总理特鲁多来洛。中华人民共和国成立后，周总理4次莅洛，每次都给洛阳人留下了难以磨灭的记忆。

1 来洛视察殷切关怀

“难忘五八四二五，总理视察万民呼。音容笑貌今犹在，亲切教诲耳边熟。偃师东寺庄本是赤贫村，党的指引开征途。六十年来大变样，家家户户享幸福。”回忆起60年前周恩来总理到访偃师东寺庄的情形，76岁的村民吕少武依然按捺不住激动的心情，赋诗一首抒发感怀。

1958年4月25日，周恩来总理等来到偃师东寺庄，仔细询问地下渠道水从哪儿来、流向哪儿，称赞它是农田水利建设事业中一个有价值的贡献，并登上洛河大堤对防汛工作提出要求。

“总理的到访，令人倍受鼓舞。60年来，东寺庄干部群众一条心，村庄发生了翻天覆地的变化。”吕少武动情地说。

1959年10月12日，周恩来总理来视察第一拖拉机制造厂、洛阳矿山机器厂、洛阳轴承厂。

那天，在职工们的一片欢呼声中，周总理一行乘车来到第一拖拉机制造厂门口。他亲自检查了几个车间，仔细观察了总装配线的工作情况，并登上了刚刚总装完成的一台拖拉机。

饭后，周总理没有休息，立即召开了座谈会。他一再强调，拖拉机厂的交工验收大会要隆重热烈，但也不要铺张浪费。当听到工厂投产后将大量生产高质量的拖拉机时，周总理说：“工厂投产后，不仅要生产合格的拖拉机，而且要培养合格的人才。要记着，你们是中国第一啊！要出中国第一的产品，育中国第一的人才，创中国第一的业绩！”

在洛阳矿山机器厂，周总理来到一金工车间，和工人们亲切交谈后满意地说：“你们都是厂里的栋梁啊！你们都来自五湖四海，来建设我们的工厂，这是很光荣的事情。洛阳自古是兵家必争之地，得中原者得天下嘛！现在在这里建设新中国的重工业基地，就看你们的了！洛阳将来是很有前途的。”

在洛阳轴承厂，周总理察看了全厂10多个轴承生产车间，每到一处都看得十分仔细，不停地和工人握手，询问工人的生产、学习、生活等情况。

2 崇高风范细节动人

1973年10月14日，周总理陪同加拿大总理特鲁多参观龙门石窟的时候，见到了《龙门二十品》的碑帖，当即爱不释手地翻看起来。他看了看标价，价格不菲，就小声对随行工作人员说：“你们身上带的钱够不够？大家凑凑，给郭老(郭沫若)带一套。”但工作人员身上带的钱凑一块儿也不够。

这时，陪同参观的洛阳市领导看到了，走过来诚恳地说：“总理，我们送一套给您吧！”周总理严肃地说：“国家财产怎么能随便送人呢？”这时，一名随行人员说：“总理，是不是可以让他们先给一套，回北京后，再把钱如数寄来。”周总理摆摆手语气坚决地说：“不行，不行，那他们就更不会要钱了。”最终，周总理没有带走碑帖。

在洛阳期间，周总理到房间休息，就着开水服药，不小心将一粒药片掉在地上，就顺手捡起来往嘴里放。工作人员忙拦住他说：“总理，药片脏了，扔了吧。”周总理严肃地说：“擦干净就行，不碍事，不要浪费。”

吃完药，周总理还不忘对宾馆服务人员说：“谢谢你们，你们辛苦了，休息吧，我有事再叫你们。”然后他对随行人员说：“外交无小事，要提前叫醒我，不能让客人等我们。”

从龙门石窟离开时，周总理刚坐进车，就发现不远处的欢送人群。他立即拖着病体下车，环绕汽车一周，向大家挥手致意，人群中发出了阵阵欢呼声。当人们看到走近自己的周总理面容憔悴时，一些人不由自主地哭出声来。有人喊道：“总理好！总理保重！”周总理不住地点头，连声说：“谢谢！谢谢！”

3 钟情牡丹数次错过

1973年10月14日，周总理陪同加拿大总理特鲁多到洛阳访问，下榻当时的友谊宾馆。据《友谊宾馆志》记载，中午周总理宴请加拿大客人，上了几道洛阳水席菜，其中就有流传千年的“洛阳燕菜”。

当看到在“洛阳燕菜”和其他菜品上大厨精心雕刻的牡丹花时，周总理风趣地说：“洛阳牡丹怎么飞到桌子上来了？……洛阳牡丹甲天下，菜中也能生出牡丹花。应该叫‘牡丹燕菜’。”满座都鼓起了掌。自此，“洛阳燕菜”改名为“牡丹燕菜”。

令人扼腕的是，周总理4次来洛阳，其中3次在秋季，都错过了牡丹盛开的时节，春季来的那一次也未观赏牡丹。连总理自己都感慨地说：“又错过季节了，我怎么老是秋天来呢！”然后，他每次都要说：“明年春天，我一定来看你们的牡丹。”

据《洛阳市志》记载，1959年周总理在涧西工业区看到烟囱林立，忽然说：“郭老(郭沫若)一首诗里将这种工业生产场景描绘为‘黑色牡丹’，洛阳牡丹现在种植情况怎么样？”

当陪同的市领导汇报说，洛阳牡丹面临绝境，正在恢复时，周总理神色凝重地说：“牡丹花是我国的国花，它雍容华贵、富丽堂皇，是我们中华民族兴旺发达、美好幸福的象征。洛阳牡丹甲天下，要赶快抢救。”

周总理又说：“洛阳建了这么多大工厂，将来产业工人几十万，节假日要有些游玩的去处。要建几个公园，广植花卉，大力发展牡丹。”最后，周总理对洛阳市领导说：“我明年春天来看你们的牡丹。”

按照周总理的指示精神，洛阳牡丹得到迅速恢复发展。20世纪60年代中期，洛阳花农把一些牡丹品种移栽到了中南海，使北京开始有了洛阳牡丹的影子。

周总理与牡丹的不解之缘，为洛阳又增添了一分厚重。（洛阳日报记者 姜明明 通讯员 王雷）