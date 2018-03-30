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李步周：“洛阳英雄连”的战火英雄（纪念洛阳解放70周年特别报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-04-04 08:37

　　1948年3月12日，洛阳城下着蒙蒙细雨。解放洛阳西门战斗的炮火隆隆，脚下的大地发出沉闷的嘶吼，安廷兰担任连长的晋冀鲁豫野战军4纵10旅28团2营5连，正与敌人进行战斗。敌人在隐蔽的工事里不停变换位置，流弹使我军伤亡惨重。

　　5连战士李步周负责突击、登城。在攻城时，李步周中弹了，他滚倒在地又爬了起来，继续挣扎着往城墙上爬。他顽强的精神鼓舞着身边的每一个人。

　　面对防御重点，他在战前自制登城梯

　　据市地方史志编纂委员会和市人武部《军事志》编辑室编著的《洛阳战役》一书记载，西门是当时敌人的防御重点，攻打难度不言而喻。在大部队到达洛阳之前，李步周就和战士们赶着制作攻城需要的器材，研究新的架设跳板的办法。李步周半天就做好了一架登城梯子，在动员会上，他说：“我们要想尽一切办法打进洛阳城，万一碰见敌人顽抗，也不能畏缩，把我们的血流在洛阳城上是光荣的。”

　　那时的洛阳城已被我军包围，敌人凭借着复杂的工事疯狂抵抗着。西城墙上的碉堡“多得像蜂窝一样”，外壕宽得根本无法跨越，在城门前唯一可做通道的木土长桥上，还布满了障碍物。要攻进城门，必须通过长桥，但敌人的火力将这座桥封锁，要通过长桥，必须把敌人的火力挡住，而这几乎是不可能的。可任务不能变更，5连必须攻进城去。

　　冒着枪林弹雨，他带领战士们冲过长桥

　　1948年3月12日中午，我军向洛阳西门发起强攻，炮兵的火力将敌人大部分的显著工事摧毁，接着各种火力对准目标发射，敌人大部分火力也被压制，但在左右两侧工事里的敌人，仍然封锁着长桥。敌人在隐蔽工事里，不断地变换着位置，要封锁住他们的火力很困难，此时，冲锋号已经响起，战士们必须前进，没有半秒犹豫的时间。

　　在响彻天空的号声中，三名战士先从隐蔽处跑出来，向城头飞奔而去。一名战士倒下了，另两名战士继续向前冲，把一个炸药包按在外城墙被炮弹轰出的缺口里。火光一亮，城墙在浓烟中出现了一个大缺口。几乎同时，5连连长安廷兰把手一挥，由李步周率领的一队战士从墙洞中一跃而出，向桥头冲去。正在这时，哑了许久的敌人火力又响了起来，李步周没有停下脚步，在他的带领下，5连1排的战士们冲过了长桥。

　　他倒下了，但他所在的“洛阳英雄连”完成了任务

　　《陈赓兵团在豫西》一书中显示，就在李步周带领战士们冲过长桥之时，敌人又通过地道钻出城来，在外壕的碉堡里，用重火力猛烈射击我军正要登城的战士。就在李步周刚刚冲过桥头之时，一颗子弹打中了他的大腿，他滚倒在地上，又挣扎着向城墙上爬，但因体力不支，又倒了下来。后面的战士一个个从他身边跳过，一排排的炸药包在城墙上爆炸了，有的人冲到了城墙外的暗堡前，把炸药包从枪眼里塞进去，炸掉一座暗堡，又冲向另一座暗堡。

　　西门被突破了，全连120余人最后只剩下了19人，在牺牲的英雄里就有李步周。

　　后来，李步周生前所在的5连被中原野战军授予“洛阳英雄连”称号。（洛阳晚报记者 王若馨）
[ 责任编辑：崔利利]
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