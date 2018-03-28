洛阳发布寒潮蓝色预警 降温伴着大风来

今天夜里多云转阴天，局部地区将有短时阵雨或雷阵雨，明天白天阴天转小雨，东北风4级左右，最低气温6到8度，最高气温12到14度。?

洛阳网讯 今天上午还是“太阳当空照”，下午就突然阴起一张脸，洛阳这是要变天？

据了解，今日13时55分，市气象台发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时我市大部分地区最低气温将下降8度或以上，并伴有5级左右东北风，5日凌晨部分地区最低气温将达4度及以下。

据市气象台发布的今日17时天气预报显示，今天夜里多云转阴天，局部地区将有短时阵雨或雷阵雨，明天白天阴天转小雨，东北风4级左右，最低气温6到8度，最高气温12到14度。?

此外，据本周天气预报显示，受低槽东移和东路冷空气共同影响，明天我市将有一次降水天气过程，气温较前期明显下降，周四、周五受较强冷空气影响，有5级左右西北风，阵风6级，请注意防范。

4月5日(周四)：多云转晴天，西北风5级左右，气温9到19℃；

4月6日(周五)：晴天，西北风5级左右，气温3到14℃；

4月7日(周六)：晴天，气温8到19℃；

4月8日(周日)：晴天间多云，气温3到27℃。(见习记者 谢娜娜)