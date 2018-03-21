老人创作黑白木刻《再克洛阳》反映洛阳解放历史（纪念洛阳解放70周年系列报道）

“我有一幅黑白木刻《再克洛阳》拓印作品，反映的是洛阳解放历史，想请记者介绍给大家。”26日，《洛阳晚报》记者接到贠(yùn)书韬老人的来电。随后，记者在老人家里见到这幅作品。

贠书韬(右)和女儿贠建萍一起展示黑白木刻《再克洛阳》拓印作品

“我有一幅黑白木刻《再克洛阳》拓印作品，反映的是洛阳解放历史，想请记者介绍给大家。”26日，《洛阳晚报》记者接到贠(yùn)书韬老人的来电。随后，记者在老人家里见到这幅作品。

他亲历抗日战争，求学期间将版画作为创作方向

贠书韬今年87岁，住在涧西区。“我在位于今西工区的和平小学上学时，开始学习中国画。”贠书韬说，1944年4月，洛阳沦陷，他只得辍学回家。“我们当时在日寇的刺刀下过日子，整天提心吊胆的。”贠书韬说，洛阳沦陷期间，他曾被日本士兵抓到谷水做苦力，白天搬砖、和泥，晚上和其他苦力一起被锁在宿舍内。

1948年，贠书韬前往西安就读西北中学，其间，他被版画这种艺术形式吸引，将其作为自己的创作方向。

1948年4月5日，人民解放军再克洛阳，洛阳解放。1949年5月，贠书韬回到洛阳，先后当过小学、中学美术教师，文化馆干部。

精心筹备13年，龙门附近的碉堡给了他创作灵感

1971年，洛阳市文化局动员洛阳美术力量进行主题创作。“当时每个人都要报自己的创作主攻方向。”贠书韬说，他认为结合洛阳当前形势的好创作，但回顾洛阳历史的不易表现，尤其是“再克洛阳”这一重要史实。

贠书韬记得，著名画家李伯安当时还在洛阳工作，他选了“再克洛阳”作为自己的创作主题，最终因不容易表现而放弃。贠书韬暗下决心，要把“再克洛阳”用版画形式表现出来。

1984年，河南省版画创作组在巩义小龙池组织版画创作人员进行集中创作，在选择创作主题时，贠书韬再次想到了“再克洛阳”。

“为了这个主题，我已经筹备了13年，翻阅了有关洛阳解放的大量史料，经常去龙门石窟实地走访。”贠书韬说，他在走访时了解到龙门西山和东山上都有国民党军队修建的碉堡，最早是为了对抗日寇，后来也用来抵抗人民解放军……这给他带来创作灵感。

创作黑白木刻《再克洛阳》，铭记洛阳解放历史

贠书韬经过构思、起草稿、定稿、拓稿、刻板、拓纸等步骤，用一把刻刀和一块梨木板，完成黑白木刻《再克洛阳》。

记者看到，在《再克洛阳》画面上，天王和力士前方有一座碉堡，碉堡下方为铁丝网，3名人民解放军战士分别手拿洋镐、锤子和钢钎，正在奋力拆毁碉堡。碉堡下方，几名人民解放军战士分别拿着扫把和铁锹，正在清扫奉先寺前的空地。

“黑白木刻《再克洛阳》完成于1984年8月，长60厘米，宽43厘米。”贠书韬说，这幅作品表现了洛阳解放后，人民解放军拆除战争工事、打扫龙门石窟的场面，消除战争带来的创伤，迎接新曙光。

《再克洛阳》无疑是成功的，后来，这幅作品参加了河南省美术作品展，先后发表在《牡丹》文学杂志和《版画世界》杂志上。

贠书韬说，今年是洛阳解放70周年，他将黑白木刻《再克洛阳》分享给大家，是为了铭记洛阳解放历史，希望后人永远铭记革命先烈的丰功伟绩。（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）