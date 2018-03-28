西都，北宋时洛阳的别称，对应东京汴梁。再至西都，再次来到洛阳。

伊川不到十年间，

鱼鸟今应怪我还。

浪得虚名销壮节，

羞将白发见青山。

野花向客开口笑，

芳草留人意自闲。

却到谢公题壁处，

向风清泪独潺潺。

——宋·欧阳修《再至西都》

西都，北宋时洛阳的别称，对应东京汴梁。再至西都，再次来到洛阳。

欧阳修第一次到洛阳，是在公元1031年。那年他25岁，到洛阳任西京留守推官，在洛阳待了近3年。

在洛阳，欧阳修遇到了一帮志趣相投的同事。他与这些人“率常赋诗饮酒，间以谈戏，相得尤乐，凡洛中山水园庭、塔庙佳处，莫不游览”。与此同时，他也在洛阳痛失爱妻胥氏。

洛阳之于欧阳修，记忆是难以磨灭的。正因为如此，10年后，他奉命巡视河东路，途经洛阳，触景生情，写下了这首催人泪下的《再至西都》。

首句中的“伊川”，可不是指现在的伊川县，狭义上它指的是伊河，广义上它指的是洛阳。当初，洛阳的伊水是欧阳修常去的地方，有兴趣的读者，可以翻读他的《伊川独游》《伊川泛舟》《答钱寺丞忆伊川》等诗作。

末句中的“谢公”，指的是当时欧阳修的同僚谢绛，也是一个才子。欧阳修在洛阳常去游玩的另一个地方是嵩山，仅在公元1033年就去过两次，其中一次的同行者就是谢绛。不幸的是，他在欧阳修“再至西都”的5年前去世了。

已经10年没到洛阳了，这里的鱼鸟看到我回来很奇怪。10年来，我在仕途上奔波，浪得虚名，再见洛阳的青山感到十分羞愧。野花向我笑，芳草留我足，再次来到和谢绛一起游玩的地方，看到崖壁上他留下的诗作，我忍不住潸然泪下。

对洛阳，欧阳修真是一往情深呀。(洛阳晚报记者 陈旭照)