洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川不到十年间 鱼鸟今应怪我还
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-30 09:46

　　伊川不到十年间，

　　鱼鸟今应怪我还。

　　浪得虚名销壮节，

　　羞将白发见青山。

　　野花向客开口笑，

　　芳草留人意自闲。

　　却到谢公题壁处，

　　向风清泪独潺潺。

　　——宋·欧阳修《再至西都》

　　西都，北宋时洛阳的别称，对应东京汴梁。再至西都，再次来到洛阳。

　　欧阳修第一次到洛阳，是在公元1031年。那年他25岁，到洛阳任西京留守推官，在洛阳待了近3年。

　　在洛阳，欧阳修遇到了一帮志趣相投的同事。他与这些人“率常赋诗饮酒，间以谈戏，相得尤乐，凡洛中山水园庭、塔庙佳处，莫不游览”。与此同时，他也在洛阳痛失爱妻胥氏。

　　洛阳之于欧阳修，记忆是难以磨灭的。正因为如此，10年后，他奉命巡视河东路，途经洛阳，触景生情，写下了这首催人泪下的《再至西都》。

　　首句中的“伊川”，可不是指现在的伊川县，狭义上它指的是伊河，广义上它指的是洛阳。当初，洛阳的伊水是欧阳修常去的地方，有兴趣的读者，可以翻读他的《伊川独游》《伊川泛舟》《答钱寺丞忆伊川》等诗作。

　　末句中的“谢公”，指的是当时欧阳修的同僚谢绛，也是一个才子。欧阳修在洛阳常去游玩的另一个地方是嵩山，仅在公元1033年就去过两次，其中一次的同行者就是谢绛。不幸的是，他在欧阳修“再至西都”的5年前去世了。

　　已经10年没到洛阳了，这里的鱼鸟看到我回来很奇怪。10年来，我在仕途上奔波，浪得虚名，再见洛阳的青山感到十分羞愧。野花向我笑，芳草留我足，再次来到和谢绛一起游玩的地方，看到崖壁上他留下的诗作，我忍不住潸然泪下。

　　对洛阳，欧阳修真是一往情深呀。(洛阳晚报记者 陈旭照)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]中风后吞咽功能障碍，护理很重要！
  • ·[健康]晨起的第一件事，你是先刷牙还是先喝水？
  • ·[健康]春天是最佳断奶季？洛阳专家称无此一说！
    		•
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
    离异后,幸福可能就在下一站等你
        拥有幸福美满的家庭，是世间男女的心愿，离异人士一样渴望拥有幸福婚姻，只不过，他们在这条路上走得更加坎...
  • ·鸟：我会学鸡叫 狗：我知道麻将馆在哪儿
  • ·洛阳八旬老人自学成才 “变废为宝”送邻里
  • ·以洛阳为圆心 自驾可以去哪儿玩？
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 4月10日起途经洛阳列车有变 新增开往...
  • 洛阳市城郊森林公园建设实现城区、县...
  • 今年牡丹文化节绕行、限行方案即将出...
  • 洛阳将提升龙门和白马寺两大“名片”...
  • 洛阳人注意！4月10日起车顶或车尾处贴...
  • 提醒！洛阳交警清查车顶“蜘蛛侠” 不...
  • 洛吉快速通道黄河大桥明起全面通车
  • 洛阳王城公园牡丹连片绽放
  • 关于2018年清明节放假安排的通知
  • 开元湖音乐喷泉下周二开始表演
    		•
    百姓呼声
    洛河洛神浦橡胶坝海鳗出现水毁，暂无法蓄水
    洛阳市对光伏发电有什么样的补贴政策？
    精彩图片
    栾川汉子夜晚路边捡巨...
    首台国产钢轨铣磨机器...
    伊川温氏民居（探寻河...
    洛浦公园：提升设施迎节会
    精彩热帖

    小手绘春天

    春花烂漫

    多彩的生活

    公园大棚牡丹开花
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605