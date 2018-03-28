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洛阳将“互联网+明厨亮灶”引入露天小吃行业 保障游客“舌尖上的安全”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-29 09:12

　　牡丹文化节临近，为保障游客“舌尖上的安全”，监管人员和商户想出不少新点子，将“互联网+明厨亮灶”引入露天小吃行业就是其中之一。

　　近年，我市大力推进“互联网+明厨亮灶”工程，市民通过网页和手机APP就能观看餐饮服务单位的后厨实况视频。以往，推行“互联网+明厨亮灶”的多为学校食堂、规模饭店，露天小吃行业很少涉及。

　　“洛邑古城景区开放后，景区内的露天小吃备受追捧。为让大家吃得放心，我们在景区‘坑吃美食’小吃区首推露天‘互联网+明厨亮灶’，让这些摊位的食品加工过程更公开、透明。”市食药监局老城分局青年宫食品药品监督管理所所长董建庆说。

　　在监管人员的推动下，洛邑古城“坑吃美食”小吃区负责人张淑萍购买了四个大型高清广角摄像头，安装在小吃区四个角落，对小吃摊的加工区域实现全覆盖。这些摄像头的信号接入“舌尖安全网”网站和手机APP，游客在等待小吃出炉的同时，可通过手机观看小吃的加工制作过程。

　　“露天小吃实现‘互联网+明厨亮灶’极大方便了我们的管理。”张淑萍说。近日，张淑萍请专业人员对摄像头和线路进行了检修，确保今年牡丹文化节期间系统可以正常工作。

　　此外，市食药监局老城分局在市局和区委、区政府的指导下，在洛邑古城开展了食品安全示范街、红旗示范店创建活动，组织景区其他从业者到红旗店现场观摩，挑毛病、学经验；安排专人值班值守，重点对食品摊贩备案、健康证悬挂、卫生状况、三防设施使用等情况进行专项检查和处理消费者投诉举报。

　　“保障牡丹文化节期间游客‘舌尖上的安全’，我们已准备好了！”董建庆说。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 刘雨震）
[ 责任编辑：席倩倩]
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