今年，洛阳市将新建30个智慧型社区养老服务中心

23日，记者从市民政局老龄办了解到，我市今年计划建设30个能够提供医养结合服务的智慧型社区养老服务中心，目前已完成初步选址。按照平均标准，每个社区养老服务中心能够辐射3000户约1万人，今年将有更多老人在家门口享受到包括日间照料、基本护理、生活帮扶等养老服务。

23日，记者从市民政局老龄办了解到，我市今年计划建设30个能够提供医养结合服务的智慧型社区养老服务中心，目前已完成初步选址。按照平均标准，每个社区养老服务中心能够辐射3000户约1万人，今年将有更多老人在家门口享受到包括日间照料、基本护理、生活帮扶等养老服务。

此外，微型养老院也将在我市更多社区“落地”。

新建30个社区养老服务中心，可医养结合、智慧养老

按照我市“9073”的养老服务格局，90%的老人选择居家养老，7%的老人选择社区养老，3%的老人选择机构养老。截至目前，我市60周岁以上老人约有116万位，也就是说，约有112.5万位老人需要在社区和家庭养老。

市老龄办相关负责人说，今年，我市将建设30个社区养老服务中心，新建的社区养老服务中心将具备医养结合、智慧养老等服务特点。目前，这项工作已完成初步选址，待名单确定后将及时通过《洛阳晚报》公布。

年底前，我市社区养老服务中心数量将达296个

社区养老服务中心的规格，按照新建居民住宅区配建的社区居家养老服务设施每百户不低于30平方米；已建成居民住宅区配建的社区居家养老服务设施，每百户不低于20平方米的标准建设。

年底前，我市养老服务中心的数量将达到296个。按照《洛阳市推进健康养老产业转型发展实施方案》，到2020年，我市社区养老服务中心将实现全覆盖。

微型养老院将在我市更多社区“落地”

微型养老院，作为我市养老形式的一种创新补充，近年来也得到发展。

啥叫微型养老院？社区微型养老院是指依托于社区养老服务中心和社区卫生服务中心(站)，就近利用社区养老服务用房或租房的形式(房屋面积小于300平方米)，在社区内开设10张到12张床位的微型养老机构。这种微型养老机构，就像小区里的“托老所”。

该负责人说，目前，我市在涧西区延安路社区和南村社区这两个社区都建设了微型养老院；未来，微型养老院将在我市更多社区“落地”。老人住在这里，既可以满足子女就近看望的需求，为双职工子女减负，又可以满足老人与邻里做伴的心理诉求，加之微型养老院的价格相对于机构养老院便宜不少，正成为越来越多家庭的选择。（洛阳晚报记者 王若馨）