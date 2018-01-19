洛阳市信息化专家库开始增补

记者昨日从市工信委获悉，我市信息化专家库开始增补，符合条件的专家请于4月30日之前提交相关信息。

记者昨日从市工信委获悉，我市信息化专家库开始增补，符合条件的专家请于4月30日之前提交相关信息。

此次专家征集范围，主要涉及的专业领域包括：信息化政策法规，国民经济和社会信息化，信息化与工业化融合，管理信息化，企业信息化与技术创新，社会和农业信息化，计算机、软件与通信，物流与电子商务(含物联网)，动漫，手游，网络与信息安全等。

申报条件要求包括但不限于以下几条：年龄在65岁以下、具有副高以上专业技术职称(获副高职称3年以上)或同等专业水平，信息服务业企业分管技术的副总经理及以上，制造业企业的信息中心主任、分管信息化工作的副总经理及以上等。

专家库专家承担的职责包括：研究介绍信息技术、信息经济理论，提供信息化建设技术及政策咨询；根据国家有关信息化方针政策和社会经济信息化发展趋势，提出我市信息化发展战略、规划建议；对我市信息化建设的重大课题进行研究和论证，提出对策；参与我市信息化建设有关规划、重大工程、重点项目的论证、评审和技术鉴定工作；参与我市信息化与工业化融合推进工作。

符合条件的申报人员可填写洛阳市信息化专家登记表，并于4月30日之前提交至市工信委信息产业科审定。具体申报要求可登录市工信委网站(http://www.lygxj.gov.cn/)查询，联系电话65952369。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 栗擎）