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洛阳市政府常务会议研究污染防治和城乡低保等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-26 08:42

　　23日下午，市长刘宛康主持召开市政府常务会议，研究大气污染防治、水污染防治和城乡低保提标等工作。

　　根据会议原则通过的《洛阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》，我市将坚持标本兼治、长短结合，精准治污、精细管理、精确调控，围绕“扬尘污染、燃煤污染、工业污染、机动车污染和城市生活面源污染”五大领域，采取“控尘、控煤、控车、控排、控油、控烧”措施，坚持源头严控、过程严管、末端严治，全面完成年度重点治理和减排任务，努力实现年度空气质量改善目标。会议原则通过的《洛阳市2018年水污染防治攻坚战实施方案》提出，将结合我市河长制落实和“四河同治、三渠联动”工作部署，全面实施流域环境综合治理，着力解决突出水环境问题，重点实施9大类410个项目，确保完成国家、省2018年度各项目标任务，为实现“四高一强一率先”奋斗目标提供水生态环境支撑。

　　会议强调，当前，我市环境污染形势依然严峻，治理任务异常艰巨。各级各部门决不能有丝毫麻痹和懈怠，要严格对照年度目标和实施方案要求，全面完成规定动作，积极做好自选动作，全力以赴打好污染防治攻坚战。要压实工作责任，加强技术指导，强化督查问责，确保各项工作扎实推进。

　　会议研究了提高城乡居民最低生活保障标准和补助水平及特困人员供养标准事宜，要求相关部门根据会议讨论意见修改完善、报市委同意后，抓紧按程序推进实施。会议强调，此次提标工作是贯彻落实习近平总书记关于增进民生福祉要求的具体体现，是保障我市城乡贫困居民基本生活需求的重要举措。各地各相关部门要按照于法周延、于事简便的原则，公开、公正、高效、透明做好资金发放工作，真正把好事办好、实事办实。

　　会议还研究了其他事项。(洛阳日报记者 孙自豪)
[ 责任编辑：马佳佳]
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