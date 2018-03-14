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用“绿色童谣”代替“灰色童谣”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-23 08:28

　　让孩子远离“灰色歌谣”，需要老师家长对孩子们晓之以理，指出危害，但更重要的是用“绿色童谣”代替“灰色童谣”，毕竟对处于这个年龄段的孩子来说，哼唱童谣是一种“刚性需求”。

　　“春眠不觉晓，处处蚊子咬”“李白乘舟将欲行，忽然掉进了水坑”……最近，我市一位家长吐槽：儿子上小学三年级，背古诗时总不好好背，不论啥古诗，到他嘴里都变成了恶搞。

　　诸如此类的“灰色童谣”并不少见。很多人觉得小学生还是稚气未脱的孩子，心理和生理都未成熟，好奇心重，模仿能力强，恶搞几句诗词名句无关痛痒，没有啥大不了的。

　　其实不然，众所周知，传统文化能够滋养人的心灵，提升人的素养，但是这需要有个前提，那就是尊重，只有尊重才能更好地吸收。而恶搞带来的只是对传统文化的轻视忽视。

　　如果说“春眠不觉晓，处处蚊子咬”纯属搞笑，那么“人生自古谁无死，早死晚死都是死”“床前明月光，地上鞋两双”之类的童谣，则会在潜移默化中对孩子的成长造成不良影响。

　　小学生恶搞古诗词名句，究其根源，除了学生们不具备正确的判断能力，缺乏自主意识，还折射出校园内缺乏丰富、新颖、健康的校园文化，现有的儿童歌谣不能满足学生们多样化的需求，以致“灰色童谣”乘虚而入，占领了“市场”。

　　让孩子们远离“灰色歌谣”，需要老师家长对孩子们晓之以理，指出危害，但更重要的是用“绿色童谣”代替“灰色童谣”，毕竟对处于这个年龄段的孩子来说，哼唱童谣是一种“刚性需求”。

　　有个“杂草理论”：清除杂草的最好办法，就是种上庄稼。另类童谣像杂草，靠铲除很难绝迹，往往是“野火烧不尽，春风吹又生”。因此，这也需要“种庄稼”，不仅要创作贴近学生生活、通俗易记、朗朗上口、健康向上的“绿色童谣”，还要让“绿色童谣”走进校园，走进学生心里，这样“灰色童谣”自然就没了生长土壤。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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