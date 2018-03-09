水润洛阳城——我市水生态文明城市建设试点综述

冰河解冻，大地回春。行走在洛浦公园瀍河段，远处白鹭起舞，抬头枝头吐绿，改造提升后的洛河综合治理示范段令人流连忘返。洛河综合治理示范段是我市推进水生态文明建设的一个缩影。近年，我市以创建水生态文明试点城市为契机，加快构建生态环境建设体系，着力优化水资源科学配置、强化水资源节约保护、实施水生态综合治理工程，打造人水和谐的自然生态，探索出一条水生态文明建设的新路径。

生态洛浦 记者 曾宪平 通讯员 段万卿 摄

核心提示

冰河解冻，大地回春。行走在洛浦公园瀍河段，远处白鹭起舞，抬头枝头吐绿，改造提升后的洛河综合治理示范段令人流连忘返。

洛河综合治理示范段是我市推进水生态文明建设的一个缩影。近年，我市以创建水生态文明试点城市为契机，加快构建生态环境建设体系，着力优化水资源科学配置、强化水资源节约保护、实施水生态综合治理工程，打造人水和谐的自然生态，探索出一条水生态文明建设的新路径。

1 高位推动守护生态底色

水生态是宜居城市的点睛之笔。

洛阳因河而盛、依水而兴，地跨黄河、长江、淮河三大流域，黄河、伊河、洛河、瀍河、涧河贯穿河洛大地，人工修建的中州渠、大明渠和铁路防洪渠纵横城区。

得益于得天独厚的历史文明和自然条件，2013年7月，我市被水利部列为全国首批45个水生态文明建设试点城市之一。随后，我市高标准制订了《洛阳市水生态文明城市建设试点实施方案》，围绕“水系为韵、生态洛阳”的思路，着力构建科学规范的水管理体系、人水和谐的水生态体系、水清岸绿的水环境体系、高效利用的水资源体系、安全可靠的防洪排涝体系，以及特色鲜明的水文化和水景观体系。

规划引领方向，谋定而后动。我市立足水生态功能和特色，从城市永续发展的长远需求出发，规划各类项目80余个，引黄入洛、故县水库引水、洛河综合治理示范段等一大批打基础、利长远、惠民生的工程快速落地。

“十三五”以来，市委、市政府把水生态文明建设摆在突出位置，实施“四河同治、三渠联动”综合治理，统筹推进水、岸、园、居、路等治理提升。

近年，在水生态文明城市建设试点推进过程中，全市上下凝聚共识，心往一处想，劲往一处使，以最严格的制度和措施守护生态底色。市人大、市政协将水生态文明城市建设作为重点督促事项，专门组织视察、调研等活动，提出意见、建议，努力打造“水清、岸绿、路畅、惠民”的北方水城。