洛阳将开展易地扶贫搬迁“春风行动”

19日召开的全市易地扶贫搬迁暨产业扶贫工作推进会透露，今年，我市将开展易地扶贫搬迁“春风行动”，确保“十三五”易地扶贫搬迁任务圆满收官；筑牢脱贫攻坚产业支撑，谋划项目2213个，带动7万名贫困人口增收。

19日召开的全市易地扶贫搬迁暨产业扶贫工作推进会透露，今年，我市将开展易地扶贫搬迁“春风行动”，确保“十三五”易地扶贫搬迁任务圆满收官；筑牢脱贫攻坚产业支撑，谋划项目2213个，带动7万名贫困人口增收。

会议强调，要提升政治站位，把握关键环节，以作风攻坚促脱贫攻坚，全力打好易地扶贫搬迁和产业扶贫工作的主动仗。易地扶贫搬迁要突出目标导向，加快项目建设和搬迁入住，加大拆旧复垦力度，下力气解决好后续发展问题；产业扶贫要因地制宜谋划项目，着力打造一批高效扶贫产业，提高贫困人口参与度和收益率。

打好易地扶贫搬迁“收官战”

今年是我市完成“十三五”易地扶贫搬迁任务的“收官”之年。按照“春风行动”方案，今年我市要完成栾川、嵩县、汝阳、洛宁、宜阳、新安等6个县76个安置点5970户20304人搬迁任务，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁任务。

●建设入住有节点

今年3月底前，76个安置点要全面开工。今年拟脱贫的栾川、洛宁、宜阳等3个县，6月底要完成主体建设任务，9月底搬迁入住。其他县要在9月底前完成建设任务，12月底前全部搬迁入住。各地要通过完善公共服务、制定奖励机制、拆旧复垦倒逼等途径，加快搬迁入住进度，让贫困群众在迁入地开启新生活。

●加快推进拆旧复垦

按照“搬迁入住后3至6个月内完成拆旧复垦”的要求，加快推进拆旧复垦，确保搬迁一批、拆旧一批、复垦一批、验收一批。对纳入宅基地A类复垦券交易的，要开展复垦耕地提质改造，确保耕地质量不降低。对于不宜复垦的，要因地制宜做好分类处置，坚决杜绝“两头占地”。

●扶贫产业“5个1”

实施后续扶贫产业“5个1”专项行动，精准制定产业扶贫措施，实现搬迁一户、稳定脱贫一户。具体来说，在有条件的安置点建设1个村级光伏小电站；因地制宜落实1项特色农林业、乡村旅游、农村电商等产业帮扶措施；引导龙头企业建设1个扶贫车间；有劳动意愿和劳动能力的贫困家庭至少有1人在产业园区或公益性岗位稳定就业；复垦券交易覆盖范围内的贫困户有1份集中理财、定期返还的稳定收益。

●公共服务“5个有”

坚持“缺什么，补什么”，全面落实公共服务设施“5个有”专项行动，确保每个规模以上安置点有社区服务中心、有义务教育学校、有幼儿园、有卫生室、有综合性文化场所，加快完善公共服务配套设施，解决好户口迁移、社保转续、就医就学、文化娱乐等民生问题。

●美好生活“5个新”

结合实施乡村振兴战略，启动易地扶贫搬迁美好生活“5个新”专项行动，计划用3年时间，实现搬迁群众生产生活方式的根本性改变。具体来说，就是让广大搬迁群众感恩跟党迈进“新时代”；自觉整治庭院卫生，优化生活居住环境，让搬迁群众高高兴兴住进“新房子”；激发内生动力、提振精气神，展现贫困户奋力脱贫“新气象”；注重扶贫与扶智、扶志相结合，立志宁苦干、不苦熬，实现脱贫致富路上“新作为”；大力推动移风易俗，培育健康文明的生活方式，营建美好生活“新家园”。

跑出产业扶贫“加速度”

产业是就业之基、增收之本。今年，我市共谋划了2213个产业项目，确保每个贫困村至少有1个带贫产业项目，每个贫困户至少有1项增收措施，当年脱贫群众产业覆盖率在95%以上。

●贫困村集体经济改革试点

在每个县(市)选取3个至5个乡镇，以行政村为单位，开展以特色种养、集体土地开发、古民居开发等为重点的集体经济改革试点工作，发展壮大贫困村集体经济。

●特色农业扶贫

加快实施特色农业扶贫项目200个以上，新培育10个沟域经济带，出台鼓励新型农业经营主体参与产业扶贫的优惠政策，提高扶贫带贫的积极性。

●生态补偿脱贫

继续推行“贫困户转岗护林员”模式，安排2035名贫困人口担任护林员。创建5个国家级康养基地和42个“森林人家”。

●来料加工扶贫

落实我市与义乌签订的来料加工合作协议，力争全年完成订单总额不少于8亿元，带动贫困人口9000名以上。

●电商扶贫

尽快建立县级农村电商服务平台，深化与电商企业对接，优先推广销售贫困地区农产品，打造更多的淘宝村、淘宝镇。

●旅游扶贫

大力开展旅游规划扶贫公益行动，编制完成6个重点村的乡村旅游扶贫规划。实施旅游企业结对帮扶、乡村旅游专业人才培养等工程，推动乡村旅游全域化、特色化、精品化发展。

市领导吴孟铎、娄会峰等参加会议。（洛阳日报记者 白云飞）