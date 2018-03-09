明后天涧西区这些地方将停水！快看看有你家没

为保障牡丹文化节期间的供水安全，计划于3月21日9时至22日21时更换南昌路供水干管阀门。届时，涧西区水压将降低，3楼以上楼层将受到降压或停水影响。

洛阳网讯 家住涧西区的居民注意了，明后两天，您家用水将受影响，请提前做好储水准备。

记者从洛阳北控水务集团有限公司获悉，为保障牡丹文化节期间的供水安全，计划于3月21日9时至22日21时更换南昌路供水干管阀门。届时，涧西区水压将降低，3楼以上楼层将受到降压或停水影响。

其中九都西路(南昌路—龙鳞路)两侧、联盟路(南昌路—太原路)两侧、西苑路(牡丹广场南—天津路)南侧、南昌路(辽宁路—延安路)东侧、天津路(西苑路—景华路)东侧、天津路(防洪渠—瀛洲路)两侧、龙鳞路(九都西路—防洪渠)两侧、青岛路(九都西路—防洪渠)两侧、瀛洲路(九都西路—天津路)两侧、北航路全线两侧用户、太原路(联盟路以南)两侧用户将停水，请提前做好储水准备。(见习记者谢 娜娜)