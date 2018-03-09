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洛阳市“志愿巡防”微信平台上线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-03-19 08:48

　　姚海兰在巡逻打卡点打卡成功，获得相应积分

　　“恭喜您打卡成功，已增加5点积分！”昨日下午，在西工区邙岭办事处石油路社区鹏翔小区里，网格长姚海兰每经过一处巡逻打卡点，都会拿出手机，打开微信，扫张贴在墙上的二维码，获取积分。完成一圈巡逻后，姚海兰看了看自己的积分，一下子乐了：“还差5分就能换一瓶洗衣液给贫困户老张了。”

　　从去年年中到现在，在该社区经常能看到这样的场景，这都缘自西工区综治办研发试用的“志愿巡防”微信平台。

　　记者在姚海兰的手机上看到，该平台是一款名叫“西工平安志愿者”的微信企业号，里面有“我要巡防”“我的积分”“我的排名”“治安随手拍”4个选项，分别对应“扫码打卡获积分”“查询积分总数”“查看排名情况”“上传治安事件”4个功能。

　　西工区综治办主任雷雷告诉记者，去年上半年，他们以“志愿微巡防，共建大平安”为主题，利用GIS(地理信息系统)和移动互联网等信息技术手段开发了该平台，并在石油路社区治安乱点设立二维码巡逻打卡点，鼓励像姚海兰这样的网格员、平安志愿者扫码打卡。依托该平台，平安志愿者能在日常巡逻中通过扫设置在巡逻打卡点的二维码获取积分，等积分达到一定数值后，就能兑换毛巾、肥皂、洗衣液、雨伞等礼品。

　　“这样做的目的，是为了鼓励大家积极参与到巡防活动中，实现‘治安巡逻全民行、社会治安无死角’。”雷雷说，巡逻打卡点一般设置在偏、远、背地带，这些地点往往也是治安乱象的高发地，“打卡攒积分，积分换礼品”的方式，能大大增加这些地点志愿者的巡逻次数，减少治安案件的发生。

　　此外，该平台的后台还能监控巡逻打卡点的签到热度，以此来发现巡防力量薄弱点，实现巡防力量的合理调配。

　　记者了解到，经过大半年的调试，目前该平台已在西工区的城市区范围实现全覆盖。普通市民通过关注“西工平安志愿者”微信企业号，注册成为平安志愿者，就能获得试用该平台的权限。

　　未来，该平台将在全市范围推广。届时，“全民参与、全方位无死角”的社会治安巡逻防控网将在我市完整铺开。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 毕海涛 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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