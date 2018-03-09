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提升城市的“15分钟微循环能力”（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-03-16 08:56

　　“优化便利店、菜市场等社区商业网点布局，打造15分钟便民生活服务圈。”11日，在十三届全国人大一次会议的记者会上，商务部部长钟山的这句话，成为媒体焦点。此前几天，李克强总理在今年政府工作报告中提出“提高新型城镇化质量”，并阐明“新型城镇化的核心在人，要加强精细化服务、人性化管理，使人人都有公平发展机会，让居民生活得方便、舒心”。

　　城市让生活更美好。城市越来越大，但生活不应越来越“远”。买个菜，家门口没超市；看个病，要转几趟公交车；散个步，广场离家好几站地……无形之中，增加了交通的拥堵、环境的污染、生活的成本。正如建筑学家梁思成所言，城市像人体一样有经络、脉搏、肌理，如果你不科学地对待它，它是会生病的。城市发展如果习惯于“摊大饼”而没有内涵式提升，只做“面部整容美颜”，而没有“调理体内微循环”，“城市病”自然就越来越重。

　　对城市居民而言，日常生活的重点不在“诗和远方”，而在“方便和舒心”。15分钟，步行一公里的距离，如果能实现小到买菜、吃饭、理发、缴费，大到社保业务办理、就医等，才是真正意义的城市理想人居。“15分钟”就像城市精细化服务、人性化管理的一把尺子，丈量着老百姓的美好生活需求，也丈量着执政为民与群众需求之间的距离。

　　将“15分钟”作为城市治理的“现代化刻度”，回应人民对文化娱乐、体育健身的需求，洛阳已先行一步。打造15分钟生态休闲圈，97个生态小游园已建成投用，今年要再建50个；打造15分钟阅读文化圈，年内将在人口密集、交通便利的区域或公共场所建成30个“城市书房”，目前已建成投用5个；打造15分钟健身圈，计划为130个城市绿地游园、社区(农村)安装或更换体育健身器材……瞄准需求找弱项，对准痛点补短板，以“15分钟微循环能力”打通城市运行的“任督二脉”，市民少了“痛则不通”，城市自然会“通则不痛”。

　　着力提升城市的“15分钟微循环能力”，就能离“人民对美好生活的向往”更近一些。织密织牢“15分钟便民生活服务圈”，让人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，这是治理城市的小切口，也是改善民生的大文章。(郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩]
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