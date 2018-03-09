树上彩灯线掉了！城管：已加强维护

昨日，市民王先生给小记打来电话：我从开元大道上过时，险些被法桐树上脱落的彩灯线挂住，希望有关部门加强维护。

昨日，市民王先生给小记打来电话：我从开元大道上过时，险些被法桐树上脱落的彩灯线挂住，希望有关部门加强维护。

14日早上，63岁的王先生上班时走开元大道遇到危险一幕。“我骑电动车正走着，忽然发现眼前出现一根明晃晃的灯线，吓得我赶紧刹车。”王先生说，幸好刹车及时，他没被灯线挂到，但他随后发现开元大道龙门大道到定鼎门街段，还有好几处彩灯线脱落，希望彩灯管理单位能注意到这种情况，加强管理维护。

小记实地查看，确实发现王先生所说的情况，这些线是缠绕在法桐树上的装饰灯线，在开元大道与定鼎门街交叉口东侧，一处灯线已经落到地面。

小记随后来到洛龙区城市管理局，相关负责人告诉小记，彩灯线由中标的彩灯公司负责安装维护，平时有专人检查。“彩灯线使用的是弱电，安全系数比较高，但的确需要加强维护。”该负责人告诉小记，最近绿化部门在移栽开元大道龙门大道口以西路段的苗木，绿化车辆挂掉不少灯线，他们已经通知彩灯公司加强维护。（首席记者 王博东）