洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一男子蹭别人身份证上网 原来他竟然是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-14 08:24

　　12日，小记从新安县公安局得知一件事儿：有人在网吧上网后忘记退出上网账号，一名男子就冒用此人账号在网吧泡了三天。有人发现这个情况后报了警，民警到场一查，这人身上还有其他事儿呢……

　　11日下午，小张到县城一家网吧上网，他向网吧管理员出示身份证进行登记，却被告知“你还在上网呀”。担心个人信息被盗用，小张赶紧拨打110报警。

　　新安县公安局新城派出所民警接警后赶到网吧展开调查。“我们在用小张身份证登记上网的电脑机位上发现了一名男子。当时，他正趴在电脑桌上呼呼大睡。”民警说，他们叫醒男子询问情况，对方吞吞吐吐说不清楚。同时，他们查到这名男子用小张的身份证在网吧泡了三天，消费了小张网吧会员卡内余额近200元。

　　“男子穿的黑色羽绒服引起了我们的注意，这款羽绒服跟我们正寻找的一名盗窃嫌犯作案时穿的衣服一样。我们仔细打量男子，发现他的体形也跟嫌犯相似。”民警说，他们把男子带回调查后得知，男子姓郭，今年18岁，正是警方寻了半个月的盗窃手机嫌犯。

　　原来，去年12月底，郭某借口到县城一家饭店应聘，偷走了一名食客的手机。由于饭店周边监控画面模糊，民警只能看到嫌犯作案时身穿双肩有白条的黑色羽绒服。

　　“郭某对偷盗手机的犯罪事实供认不讳，他交代到网吧上网时见有电脑开着就一直使用，不知道是小张的上网账号没有退出。更让人诧异的是，他还交代那件黑色羽绒服也是偷来的。”民警说，目前，涉嫌盗窃罪的郭某已经被刑拘，案件正在进一步调查。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 崔跃国）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]孩子越长越丑？！只因这七个口腔坏习惯！
  • ·[健康]洛阳市西工区入选国家慢性病综合防控示范区
  • ·[健康]心脏装上支架，并非上了“保险”
    		•
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
    闪婚闪离太伤人 再不再婚成难题
        刚结婚的月儿坚定地要离婚。事后，月儿有那么一点点懊悔，可是当脱下婚纱走进坚的家庭时，她发现只有离婚才...
  • ·幸福就是与他相扶相伴每一天
  • ·你能拿一只兔子怎么样
  • ·冬季对症泡脚效果更好
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 环境保护税今年开征！快看洛阳哪些人...
  • 这两天洛阳仍晴冷 今日气温-4℃到7℃
  • 今日23时起，洛阳市大张超市盛唐店门...
  • 洛阳市3个街道荣获“国家智慧健康养老...
  • 爱护暖心垫 咱们一起守住洛阳101路的温暖
  • 全国业余围棋锦标赛落幕 赵健男夺冠引...
  • 孩子户口不在洛阳市区 能在市区办新生...
  • 伊川县：屋顶光伏发电 带来“阳光收入”
  • 洛阳市城市管理将全面实行网格化
  • 洛阳市中招体育考试4月8日开考
    		•
    百姓呼声
    因系统升级旅游年票在官网上暂时不能续费
    公安局：目前洛阳市暂未开通短信报警渠道
    精彩图片
    洛阳“市民之家”投用...
    洛阳“市民之家”3月底...
    帅气！一批“铁甲威龙...
    洛阳推广汽车健康档案 ...
    精彩热帖

    手机视角 雪色洛师

    冬梅

    洛邑古城首场大雪

    七彩峡谷 童话世界
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605