洛阳一男子蹭别人身份证上网 原来他竟然是……

12日，小记从新安县公安局得知一件事儿：有人在网吧上网后忘记退出上网账号，一名男子就冒用此人账号在网吧泡了三天。有人发现这个情况后报了警，民警到场一查，这人身上还有其他事儿呢……

11日下午，小张到县城一家网吧上网，他向网吧管理员出示身份证进行登记，却被告知“你还在上网呀”。担心个人信息被盗用，小张赶紧拨打110报警。

新安县公安局新城派出所民警接警后赶到网吧展开调查。“我们在用小张身份证登记上网的电脑机位上发现了一名男子。当时，他正趴在电脑桌上呼呼大睡。”民警说，他们叫醒男子询问情况，对方吞吞吐吐说不清楚。同时，他们查到这名男子用小张的身份证在网吧泡了三天，消费了小张网吧会员卡内余额近200元。

“男子穿的黑色羽绒服引起了我们的注意，这款羽绒服跟我们正寻找的一名盗窃嫌犯作案时穿的衣服一样。我们仔细打量男子，发现他的体形也跟嫌犯相似。”民警说，他们把男子带回调查后得知，男子姓郭，今年18岁，正是警方寻了半个月的盗窃手机嫌犯。

原来，去年12月底，郭某借口到县城一家饭店应聘，偷走了一名食客的手机。由于饭店周边监控画面模糊，民警只能看到嫌犯作案时身穿双肩有白条的黑色羽绒服。

“郭某对偷盗手机的犯罪事实供认不讳，他交代到网吧上网时见有电脑开着就一直使用，不知道是小张的上网账号没有退出。更让人诧异的是，他还交代那件黑色羽绒服也是偷来的。”民警说，目前，涉嫌盗窃罪的郭某已经被刑拘，案件正在进一步调查。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 崔跃国）