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迷路老人讲不清家住哪儿 助老爱心胸牌“告诉”民警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-14 08:28

　　12日，市民刘先生联系小记要给《洛阳晚报》点个赞：夜里，有位老人迷路，好心人想把老人送回家，可老人说了仨家庭住址，让人难以判断，后来民警发现了老人衣服上别着的洛阳晚报助老爱心胸牌，通过这个胸牌联系上了老人的家人。

　　10日晚，刘先生步行路过景华路与陇北二路交叉口时发现路边停着一辆警车，民警和几名市民正在询问一位老人的家庭住址。“我站着听了一会儿，才知道老人是迷路了，有好心人报了警，民警到场后想帮老人找家人。”刘先生说，老人说不清住址，先说家在谷水，一会儿又改口说家在上海市场附近，大伙儿继续追问，他又说家在新区。

　　“正当大家一筹莫展时，我无意间看到老人胸前别着一个圆形塑料牌，上面印有‘洛阳晚报助老爱心胸牌’字样和一个二维码。”长安路派出所民警说，他们扫二维码查到了老人所在社区的信息，进而知道了老人的个人信息。

　　原来老人姓董，今年83岁，家住景华路与陇北二路交叉口附近一小区。民警说，他们正要联系老人的家人，一名路过的女士认出了老人，她证实老人的子女就住在附近。随后，这名女士联系到了老人的女婿，对方很快到场把老人带回。（洛阳晚报记者 郭学锋 通讯员 戚军锋）
[ 责任编辑：史戎戎]
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