尚善坊：太平公主曾居此 岐王宅里集雅士

尚善坊位于定鼎门东第一街从南向北数第六坊，与积善坊隔街相望，坊北接洛河天津桥，南望龙门伊阙，屋宇连栋，风景独好。坊内不仅有太史监、崇贤馆、宗正寺、内仆局等官方衙署，还曾有太平公主、安乐公主、武三思、岐王李范等人的住宅。

尚善坊里公主多

太平公主李令月，为唐高宗李治与武则天的小女儿，也是武则天最宠爱的女儿。她先嫁薛绍，再嫁武攸暨，生前曾受封“镇国太平公主”，后被唐玄宗李隆基赐死。

市文物局副研究员吴迪介绍，太平公主是我国历史上赫赫有名的人物，她不仅是一代女皇武则天的女儿，而且她几乎成了“武则天第二”。

前面我们说到正平坊曾是太平公主的旧宅，怎么又冒出个尚善坊？其实，太平公主的宅院很多，仅东都洛阳就有三处，西京也至少有四所。

公元681年，太平公主下嫁唐高宗的嫡亲外甥——城阳公主的二儿子薛绍。婚礼场面非常豪华，为了让宽大的婚车通过，甚至不得不拆除了县馆的围墙。

谁知过了不到10年，太平公主的第一次婚姻便告终。因为薛绍的兄长参与唐宗室李冲的谋反，牵连到薛绍，武则天觉得太平公主嫁错郎了，下令杖责薛绍一百，饿死狱中。为安慰女儿，武则天将太平公主的封户破例加到一千二百户。

公元690年，太平公主改嫁武攸暨，武攸暨性格谨慎谦退，处处忍让太平公主的飞扬跋扈，武则天常与女儿商议政事，并让太平公主和上官婉儿及张昌宗、张易之掌握权力。

公元705年，李家的拥护者、宰相张柬之发动兵变，诛杀二张，逼武则天逊位给太子李显。太平公主由于参与诛杀二张兄弟有功，而受封“镇国太平公主”，其兄李旦封“安国相王”。太平公主在协助玄宗李隆基政变除掉韦后以后，与李隆基发生权争。公元713年，李隆基诱杀了左、右羽林将军和宰相，太平公主逃入南山佛寺，三日后返回。唐玄宗赐死太平公主于其家中，其夫武攸暨坟墓也被铲平。

除了太平公主，武则天的孙女安乐公主也曾住在尚善坊。安乐公主出生时正值父亲李显被废流放途中，只能用衣服作襁褓，故取名裹儿，李显复位后对安乐公主宠爱有加。安乐公主结婚时，婚礼办得很隆重，武三思过了天津桥亲自迎接，一路上吹吹打打把安乐公主接到了尚善坊。

雅士云集岐王宅

“岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。”大诗人杜甫诗中的“岐王宅”，地点就在尚善坊。

岐王李范，是唐睿宗第四子，唐玄宗的亲弟弟。此人喜欢音乐，礼贤下士，人缘很好，“好学工书，雅爱文章之士，士无贵贱，皆尽礼接待”。

名流雅士，知道岐王好客，都喜欢和他交往。杜甫当年见李龟年，就在尚善坊。而大音乐家李龟年是洛阳人，其住宅在东都通远里。

杜甫初逢李龟年之时，正值唐玄宗开元盛世。乐工龟年、彭年、鹤年兄弟三人才学出众。彭年善舞，鹤年、龟年善歌，兄弟三人受岐王礼遇。杜甫行走于“岐王宅”“崔九堂”，便与李龟年相识。

孰料经过安史之乱后，两人各自流落江南，再次重逢。于是便有了《江南逢李龟年》这首千古绝唱。全诗虽短短四句，但反映了那段沧桑的历史。

北宋名园丛春园

北宋文学家李格非(李清照之父)走遍洛阳大街小巷，游览了河洛山水，于绍圣二年(公元1095年)撰成《洛阳名园记》。

《洛阳名园记》记述了李格非亲历的比较有名的园林19处，这其中就有丛春园，而丛春园就是在原唐代尚善坊基础上建成的园林。

市隋唐史学会会长王恺说，丛春园，为当时任门下侍郎的安焘购置的园林，该园林种植有桐、梓、桧、柏等树木，其中较大的亭子就是丛春亭。站在丛春亭上，北可望从西汹涌奔流而东的洛水，洪水撞击天津桥，声闻数十里。李格非冬月夜登园中丛春亭听洛水声，顿觉清冽侵入肌骨，不可留，乃去。

时至今日，原丛春园被中国国花园替代，每逢四月，中外游客结伴来此赏牡丹、品美景，不亦乐乎。（洛阳日报记者 常书香）