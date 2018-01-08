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坐火车错过检票时间怎么办？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-11 08:57

　　这两天，不少人的微信朋友圈被一则“女子用身体阻挡车门关闭，导致高铁列车晚点”的新闻刷屏。这则新闻发生在5日一列高铁列车在合肥站停靠的时候，一名女子以等老公为由，用身体强行阻挡车门关闭，铁路工作人员多次劝阻，该女子仍强行扒阻车门。

　　这种危险行为不可取。在现实生活中，如果在乘坐火车时错过了检票时间该怎么办？记者请铁路部门工作人员进行详细介绍。

　　请收好这份洛阳各火车站检票时间表

　　我们在乘坐火车时会发现，往往在停止检票后过了几分钟，火车才会开动，这是为什么？

　　这是为了确保旅客的乘车安全。列车停止检票的时间综合考虑了旅客从检票口到站台验票上车需要的时间，如果有旅客在检票口关闭后强行冲站，将会给其人身安全带来危险。目前，我市各火车站均为旅客预留出了足够的检票时间。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：史戎戎]
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