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栾川开办新时代党员群众讲习所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-08 08:48

　　近日，栾川县冷水镇南泥湖村党支部新时代党员群众讲习所内气氛热烈，掌声不断。

　　在这个刚刚建成揭牌的讲习所里，来自该县先进典型群体的两位优秀代表——潭头镇拨云岭村党支部书记杨来法、白土镇马庵村党支部书记牛鸿儒，正结合自身工作宣讲党的十九大精神。

　　接地气，才能更聚人气。朴实的语言、真挚的感情、身边的事例……台下的党员群众听得津津有味，十九大精神以这种接地气的方式传至大家心田。

　　党的十九大召开以来，栾川县不断创新宣讲形式，把建设新时代党员群众讲习所作为学习宣传贯彻党的十九大精神，推动基层党建与脱贫攻坚互促互融的具体举措和有益尝试。通过在各乡镇部分村党支部试点建设，将新时代党员群众讲习所打造成了学习宣传贯彻党的十九大精神的平台、宣传脱贫攻坚政策的阵地、联系群众的桥梁、学习新知识新技术的学校。

　　冷水镇南泥湖村党支部新时代党员群众讲习所便是栾川县首批建设的70个讲习所之一，其他各讲习所均于近期完成挂牌并开讲。新时代党员群众讲习所一般以支部为单位开办，按照有相对固定的讲习场所、有稳定的讲习团队、有明确的讲习主题、有具体的讲习计划、有基本的学习资料、有严格的学习制度的“六有”标准建设，通过广泛发动党员干部、党校教师、先进典型及各类专家人才等，组建政策讲习员、技术讲习员、文明讲习员、典型讲习员等四类讲习员队伍，每月定期宣讲党的十九大精神、脱贫攻坚政策、实用技术等内容。讲习形式也分课堂式集中讲习和互动式分散讲习两种，针对不同的对象开展不同形式的讲习活动，力求精准精细全覆盖。

　　今年，栾川县将着眼全覆盖目标，持续抓好县、乡、村三级和其他领域讲习所建设，力争年底前实现全县讲习所全覆盖，把讲习所办成开启民智、凝聚民心、发挥民力、推动民富的“大本营”，为全面打赢脱贫攻坚战提供精神动力、理论支撑和方法指导。（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 杜彦）
[ 责任编辑：席倩倩]
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