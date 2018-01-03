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别让融雪剂谣言 影响咱玩儿雪的心情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-06 09:48

　　身处移动互联网时代，每个人都有麦克风，越是众声喧哗，就越需要理性的质疑精神。

　　这几天，洛阳人的朋友圈被各种美不胜收的雪景刷屏，与此同时，有不少人开始转发这样一条“温情提醒”：“环卫处已开始全面撒融雪剂预防路面结冰，提醒大家一定不要把路上的雪弄到脸上，对眼睛有伤害。请家长们告诉孩子玩儿雪的时候千万别把雪往对方脸上撒，特别是马路边的雪，雪里有融雪剂，对眼睛有危害！接力下去，让更多的人知道。有宝宝的一定要注意！”（新闻回顾>>>

　　好不容易把雪盼来了，谁不想打雪仗，堆雪人，来个雪中狂欢？可这触手可及的雪居然不能碰了，这事儿当然让孩子失望、大人闹心。其实，这又是一个网络谣言。好在市环卫部门及时给出了真相：融雪剂分两种，一种是工业用盐，一种是环保型融雪剂。前者对土地、植物都有伤害，所以国家对这类融雪剂的使用是严格控制的。目前除雪的主要手段是人工铲雪和铲雪车作业，城市道路大部分积雪处都没有播撒融雪剂，尤其是孩子们能接触到雪的地方，更不会投放。

　　谣言被揭穿，孩子们终于可以放心大胆地玩儿雪了，但是，我们更应该反思一下：融雪剂谣言为什么能够流传？

　　融雪剂谣言之所以能迅速传播，是因为两个方面：第一，人们对融雪剂的认知较低，缺乏正确辨别的能力，科学素养有待提升；第二，融雪剂谣言披着爱孩子的温情面纱，精准地击中了人们内心的焦虑和不安。

　　消除网络谣言，需要相关部门及时公布真相，需要对谣言的制造者、传播者进行必要的查处，但是，“谣言一张嘴，真相跑断腿”，查处谣言需要成本，“驱离”谣言也需要时间，因此，面对谣言，更需要我们自己的质疑精神。

　　谣言止于智者，这里的“智”，首先是“疑”。身处移动互联网时代，每个人都有麦克风，越是众声喧哗，就越需要理性的质疑精神。很多谣言，只要我们敢于怀疑，动动手搜索一下，动动嘴咨询一下，往往并不难发现它的荒谬。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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