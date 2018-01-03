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年初银行理财产品收益稳中有升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-05 08:38

　　银行年末揽储节点已过，按往年惯例，理财产品收益率应回落。但记者近日走访市内一些银行发现，银行理财产品的预期年化收益率仍稳中有升。

　　近日，在太康路某商业银行理财产品销售专柜前，一些市民正在询问新发售理财产品的收益情况。“今年年初新发售的理财产品中，不少产品的预期年化收益率都在5%以上，与去年年末相比稳中有升。”一名银行工作人员说，按往年惯例，年末揽储过后，银行理财产品的收益率往往会回落。不过今年元旦过后，理财产品的预期年化收益率依然处于高位。记者走访发现，此类现象在我市多家银行均有出现。

　　为何年初银行理财产品的收益率仍维持较高水平？我市某银行金融理财师董宇峰表示，虽然年底考核已过，但进入2018年后，银行的资金仍然紧张，致使目前新发售的理财产品收益率普遍较高。同时，春节前市民手头的闲钱将有所增加，银行希望通过保持高收益率的理财产品来争取资金。

　　记者走访发现，目前各银行发行的理财产品的投资期限多在60天至180天，从投资期限可以看出，银行短期内资金趋紧的现状仍难改变。

　　此外，余额宝等互联网理财产品日渐丰富，近期收益率也普遍攀升。在“宝宝类”产品积极扩张的影响下，银行势必会保持理财产品的吸引力以便与之对抗。

　　业内人士表示，春节前，银行理财产品收益率走势不会出现大幅调整，短期内没有更好投资渠道的市民可抓住这个机会，将手中的闲钱做一个合理的理财规划，如购买随时可赎回的货币基金、中短期理财产品等，但选择理财产品一定要稳健当先，在保证资金安全的基础上再追求高收益。（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超）
[ 责任编辑：席倩倩]
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