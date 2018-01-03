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享受大病补充医保 张茹少了后顾之忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 09:01

　　日前，刚刚出院的张茹在儿媳的陪伴下走进市社保局业务大厅。大厅外的台阶不算长，可张茹走了近10分钟，中间还休息了3次。

　　“我在医院住了快一个月，帮我看看医药费报销了没？”她忐忑地向工作人员咨询医保报销事宜。

　　“您2017年享受到困难群众大病补充医疗保险政策，住院费用在出院时都报销过了。”听到工作人员肯定的答复，张茹不禁舒了口气。

　　张茹的医疗费用单据上显示，2017年她住院6次，费用总额为420917.90元，经基本医疗保险报销284733.04元，大病保险报销13375.48元，大病补充医疗保险报销15800.38元。这样算下来，她自付的费用为107009元。

　　张茹家住老城区邙山镇冢头村，是一名城乡最低生活保障对象。十余年来，她饱受多囊肾、尿毒症、心力衰竭等病痛折磨，平时不能断药，两至三天须做一次尿毒症透析，隔三岔五还要住院诊治，昂贵的医药费成为这个本不富裕家庭沉重的负担。

　　“我连家务都做不了，7岁的孙子都没吃过我做的饭。有时候晚上一想起医药费，我就忍不住蒙着头在被窝里哭。”张茹自责地说，老伴和儿子打工的收入，很多都用来给她治病，有时钱不够还得向亲朋好友借。

　　2017年我市重点民生实事工作方案明确提出，对建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象、困境儿童等困难群众，建立大病补充医疗保险制度。2017年度我市大病补充医疗保险自去年1月1日起执行，筹资标准定为人均60元，其资金由各级财政部门全额承担，群众不用缴费。自去年6月15日起，全市开展住院业务的325家定点医疗机构实现了城乡居民基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险“一站式”即时结算，患者出院时即可完成报销。

　　“最近几年，我每年有大约一半的时间是在医院度过的，但我担心看不起病，有时我会不顾医生劝阻提前出院、回家休养，就怕花钱多，给孩子增加负担。”张茹说，现在有了困难群众大病补充医疗保险政策，看病的后顾之忧一下子减轻了。（洛阳日报记者 姜明明 特约通讯员 李帆）

　　【数字看变化】

　　54.54万

　　全市符合条件的54.54万困难群众全部纳入大病补充医疗保险保障范围，实现2017年度困难群众参加基本医疗保险全覆盖，做到“不漏一户、不漏一人”。

　　4万

　　截至去年12月22日，全市享受困难群众大病补充医疗保险补偿4万人次，支付报销费用4805.72万元，有效减轻了困难群众经济负担。

　　3000

　　2017年我市大病补充医疗保险起付线为3000元，3000元至5000元(含)部分按30%的比例报销，5000元至1万元(含)部分按40%的比例报销，1万元至1.5万元(含)部分按50%的比例报销，1.5万元至5万元(含)部分按80%的比例报销，5万元以上按90%的比例报销，不设封顶线。
[ 责任编辑：席倩倩]
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