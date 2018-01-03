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高中学业水平考试12日至14日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-04 08:49

　　昨日，《洛阳晚报》记者从市招办获悉，2016级普通高中学生学业水平考试将于1月12日至14日进行。1月11日16时30分至17时30分，考生可到考场“踩点”。

　　数据：47489个考生报名，市区设17个考点

　　市招办主任秦军民介绍，本次考试全省统一命题、统一考试、统一阅卷。共考语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物九个科目。

　　我市有47489个考生报名参加，其中城市区(含吉利区)14719人。全市共45个考点，其中城市区17个考点(见上图)472个考场。日语考生在市三中考点考试。

　　11日16时30分至17时30分，考生可携带身份证、准考证看考场。

　　物品：身份证、准考证、文具都要带

　　考生凭身份证、准考证参加考试。如忘带或丢失，经带队教师或有关方面证明，确系本场考生，经主考批准，考生可先进场考试，但须委托他人在本场考试结束前取回或补办证件，否则本场考试无效。身份证丢失的，可到户口所在公安部门开具带照片的身份证明；准考证丢失的，可到市招办(西工区凯旋路62号)604室补办。

　　考生要自行携带文具参加考试。省招办配发数学、物理、化学三科草稿纸，其他6科不提供草稿纸，考生可在试卷上演算。考场内统一配备钟表。

　　提醒：把握入场时间，从容、诚信应考

　　历史、外语开考前30分钟入场，其他科目开考前20分钟入场。外语考试正式开始前15分钟(1月14日14时15分之后)禁止考生入场；其他科目开考15分钟后，迟到考生不得入场。

　　外语听力测试期间，不能做其他部分试题。答题时，考生要严格按照题号指示的区域作答，超出答题区的答案无效。

　　在考试过程中，如果考生无意中污损答题卡确需换卡，可申请备用卡，所耽误时间由考生本人负责。不管是哪种情况需启用答题卡，新启用的答题卡都不用粘贴条形码，但要填涂姓名、考生号、考场号和座位号。

　　考试结束铃响，考生应立即停笔，不能将试题卷、答题卡、草稿纸带出考场。

　　需要提醒的是，考生入场时须接受金属探测仪检查，严禁携带手机等通信工具，违者将按作弊处理，取消考试成绩、记入个人诚信档案，触犯刑法的将移交公安机关。

　　秦军民说，每年高招录取时，都有考生因诚信档案问题被高校退档。“学业水平考试是一场严肃的国家教育考试，考生应认真备考，诚信考试”。

　　如发现考试违规违法行为，可拨打电话举报。

　　省招办：0371-68101512

　　市招办：63358958  （洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 刘心 通讯员 侯玉平）
[ 责任编辑：史戎戎]
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