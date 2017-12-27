洛吉快速通道黄河大桥半幅通车

去吉利区，又有一条新路能走了。昨日，《洛阳晚报》记者从市公路局获悉，洛吉快速通道黄河大桥已于2017年12月31日正式半幅通车。

该大桥南起孟津县白鹤镇霞院村东，跨黄河，北至吉利区白坡村，全长4200米。其中，主桥长1310米，分为12个100米长的主跨和2个55米的边跨，桥宽25米，双向4车道，设计时速80公里。

此前，洛吉快速通道孟津段和吉利段的公路建设早已完工通车，黄河大桥成了快速通道的“卡脖子”工程，是市民关注的焦点。如今，该桥正式实现半幅通车，从其他城市区来往吉利区更加便利。主桥预计本月底全线贯通。

昨日，记者驾车体验发现，从定鼎北路跨陇海铁路桥出发，导航定位在吉利区河阳路紫金花园小区附近，一路北上，通过洛吉快速通道黄河大桥，下桥进入吉利区辖区，抵达目的地全程仅耗时40分钟。

需要提醒大家的是，由于大桥半幅通行，车道少，车流量大，且另外半幅桥面正在施工，为保障通行安全，该桥通行时间为8时至18时，只允许7座(含)以下小车通行。（洛阳晚报记者 连漪 文/图）