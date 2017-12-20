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长时间领不到新生儿社保卡怎么办？两种方法可救急
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 08:43

　　-本期关注

　　近日，家住洛龙区的黄先生为了领取孩子的社保卡多次到银行咨询，可每次得到的答复都是让他再等等。

　　-听您倾诉

　　10月初，黄先生为孩子申请办理了新生儿社保卡，当时被告知12月10日可到附近的银行网点领卡。

　　12月中旬，黄先生到银行网点领卡，工作人员告诉他，他需要等到2018年7月6日才能领取。

　　“等卡期间，孩子需要用社保卡，该咋办？”黄先生问。

　　-所跑单位

　　市劳动和社会保障信息中心

　　-跑腿经历

　　正常制卡周期为90个工作日

　　市劳动和社会保障信息中心负责人说，新生儿社保卡由省人社厅统一免费制作，正常制卡周期为90个工作日。家长可以通过以下渠道查询社保卡领取地点：

　　1 登录河南省社会保障卡服务网(www.ha.12333.gov.cn)查询制卡进度，如果卡已制好，会显示具体发卡银行。

　　2 拨打市劳动保障咨询热线12333查询。

　　3 到市社保局服务大厅、各县(市)区社保中心服务大厅及我市社会保障卡合作银行社会保障卡经办服务网点查询。

　　“如果查询结果显示卡已制好，但市民到银行网点领取时，被告知需要等待很长时间，可能是银行系统的问题造成发卡不及时，市民可拨打银行的客服电话进行咨询。”该负责人说。

　　急需用卡有两种方法可救急

　　1 如果已经提交了社保卡申请材料，在等待领卡的过程中孩子急需用卡，可到市社保局社保大厅28号、29号窗口或各县(市)社保中心服务大厅申请办理临时社保卡。

　　需要注意的是，临时社保卡必须在孩子患急重症的情况下才能申请办理，办卡时需要出具住院证明或医嘱等材料。

　　●办卡材料：出生医学证明原件及复印件2份，代办人本人身份证原件及复印件2份，户口簿首页和孩子页复印件2份等。

　　2 如果家长首次为孩子申请办理社保卡，要想快速领卡，可直接到合作网点提交申请材料，选择快速办卡服务，即可现场办理并领卡，快速办卡收费标准为25元。

　　●办卡材料：监护人身份证原件及复印件1份，新生儿户口簿原件及孩子页复印件1份等。

　　-诉求人评价

　　感谢《洛阳晚报》记者帮忙，相关政策已经了解清楚。（洛阳晚报记者 范瑞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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