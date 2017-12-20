注册成会员坐火车就能积分兑换车票了？来看记者体验

以后，坐火车出行，您可别错过了积分的机会。昨日，《洛阳晚报》记者从铁路部门获悉，自20日“铁路畅行”常旅客会员积分兑换车票服务推出以来，洛阳站、洛阳龙门站已开通了“铁路畅行”常旅客服务窗口，站内所有自动售票机也已升级，均可为乘客提供会员注册、激活服务。注册会员麻烦吗？来看看记者的体验。

体验

拿着身份证，约3分钟就能注册成功

目前，洛阳站的售票厅内共有3个“铁路畅行”常旅客服务窗口，分别为1号、4号售票窗口以及问事处窗口；洛阳龙门站售票厅内的“铁路畅行”常旅客服务窗口也是3个，分别是9号、11号、14号。

从20日起至今，已有近500名乘客在这些窗口办理了会员注册、激活业务。

昨日上午，在洛阳站售票厅4号窗口前，几名乘客正排队注册成为“铁路畅行”常旅客会员，记者也加入了排队者的行列。

从队伍前进的速度来看，每个人的办理时间并不长。轮到记者时，记者将准备好的身份证原件递给了工作人员，确认信息、设置积分消费密码等操作后，很快就通过审核成了会员，整个过程约3分钟。

窗口工作人员秦晓萍介绍，最近每天至少有30人来注册会员，大家主要使用身份证进行注册，按照规定，港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国居民护照也是可用来注册的有效证件。

提醒

网上注册成功后，需要在车站窗口激活

在洛阳龙门站售票厅9号窗口前，记者遇到了前来激活“铁路畅行”常旅客会员的刘先生。

“我是用电脑在网上注册的，注册成功后，网页提醒我到车站服务窗口或自动售票机进行会员激活。”刘先生说。激活过程很简单，工作人员将刘先生的身份证放在身份证读卡器上，向他确认了电话号码后，在电脑上一点，就完成了激活。

“如果不想在窗口排队，还可以用自动售票机办理会员注册。”洛阳龙门站工作人员介绍，目前该站所有自动售票机均已升级，乘客将身份证放在读卡区后，按步骤操作即可。

兑换

已覆盖大部分经停洛阳的列车

按照规定，“铁路畅行”常旅客会员的积分为每次购买的车票票面价格的5倍，账户积分达到10000分时，就可以兑换车票了。不过，必须是指定车次的列车车票。

如何知道哪些车次能兑换车票？登录12306网站就能看到，在不少车次后的预订按键上，都有一个醒目的橙色小三角，上面有个“兑”字，就说明这趟车可以使用积分兑换车票。需要说明的是，每天可“兑”的车次是有变动的。

记者查询12306发现，从洛阳出发的列车，大部分车次都可以兑换车票。例如，仅本月28日一天，前往北京的列车中，就有10趟列车后有“兑”字，其中高铁动车组列车有5趟；而前往郑州、西安的列车中，可兑换的车次均超过了40趟。此外，前往成都、深圳、上海、杭州、兰州等地的列车中，也有不少车次可以兑换车票。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘鹏）