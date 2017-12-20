洛阳新增三家4A级旅游景区

昨日，洛阳天河大峡谷景区、洛阳青要山景区、伊川县二程文化园景区经过公示期，被批准为国家4A级旅游景区。 天河大峡谷景区位于栾川县，是伏牛山世界地质公园的核心景区之一，已发展为集旅游观光、避暑度假、休闲养生等于一体的综合性旅游度假区。青要山景区位于新安县，是黛眉山世界地质公园的重要组成部分、省级风景名胜区，已发展为集观光旅游、度假避暑、科普探险等于一体的综合性旅游目的地。伊川县二程文化园是在二程墓园基础上兴建的大型儒学文化园林，是融自然景观与人文景观为一体的旅游景区，也是目前国内最具代表性的儒学文化景观之一。 目前，我市已有国家5A级旅游景区5家、4A级旅游景区21家、3A级旅游景区18家。（洛阳日报记者 戚帅华）