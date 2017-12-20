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伊电集团与洛阳北控水务举行引热入洛签约仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-23 20:47

　　12月22日，伊电集团与洛阳北控水务集团引热入洛项目签约仪式在洛阳隆重举行。洛阳北控水务集团副总经理吴巍，伊电集团副总经理、电力事业部总经理王如祥等参加签约仪式。

　　吴巍致辞时表示，引热入洛工程是一项重要工程，得到双方领导的高度重视。本次成功签约关乎着新区热力公司的发展壮大，关乎着伊电集团的转型升级，也是洛阳市供热工程上游和下游的一次拥抱和牵手，进一步提升了城市供热的保障能力，进一步提升了洛阳新区的发展能力。引热入洛项目成功签约标志着该项工程正式启动。双方将共商工程计划，共谋工程方案，增进对目标愿景的认同，争取工程尽快开工，扎实推进，早日向新区供热。

　　王如祥表示，引热入洛项目成功签约是伊电集团与洛阳北控水务集团合作的起点，希望双方优势互补、精诚合作、共同努力，把这项民生工程、环保工程建设成暖心工程、精品工程，达到双赢目标，为地方政府招商引资创造优势条件，促进地方经济发展、民生改善，共同为洛阳加快推进“9+2”工作布局、实现“四高一强一率先”奋斗目标、建设中原副中心、打造全省增长极做出积极贡献。

　　伊电集团积极响应国家环保政策，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，2018年计划投资6.2亿元对3台300MW机组进行节能改造和供热改造，力争年底具备向洛阳新区、伊川县的企业和居民供热供汽条件。

　　电厂负责人表示，本次合作无疑给电厂插上了腾飞的翅膀，是企业发展历程中一个重要的里程碑，是企业战略转型的一个爆破点，不论营销能力还是生产能力都将得到颠覆性的提升。
[ 责任编辑：潘亮]
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