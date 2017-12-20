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小学生拿4000多元买东西 商户发现异常后报警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-22 08:51

　　近日，市民王女士遇到一件蹊跷事儿：一名小学生拿着一个成人用的钱包到她经营的小卖部买东西。她看钱包鼓鼓囊囊的，猜测里面有不少钱，担心这些钱来路不正，便报警求助。

　　民警和孩子家长到场了解到，钱包是孩子从家里“顺”出来的，里面有4000多元。虽然事情真相大白，但王女士心生疑问：面对“偷”拿了家里钱的孩子，家长该怎么做才能既不伤孩子自尊，又起到教育的作用。

　　9岁小学生从家里拿“巨款”到小卖部买东西

　　王女士在洛龙区太康路上一所小学门口经营一家小卖部。18日下午放学后，几名小学生结伴来到小卖部。王女士看到其中一名小男孩拿着一个成人用的钱包，钱包鼓鼓囊囊的，这当即引起了她的注意。

　　“小男孩买了几块钱的零食，付钱时，我看到钱包内有厚厚的一沓100元人民币，担心这些钱来路不正，就悄悄拨打了110。”王女士说，很快，民警和拿钱包小男孩的家长相继赶到，原来，这名小男孩今年只有9岁，钱包是他当天偷偷从家里拿出来的。

　　“虽然小男孩的家长没打骂孩子，但我看到小男孩一直低着头，像犯了不可饶恕的错误，我感到有些自责，不知道自己的做法是否妥当。”王女士说，作为孩子妈妈，她想知道面对“偷”拿了家里钱的孩子，家长该怎么做才能既不伤孩子自尊，又起到教育的作用。

　　教育“偷”钱的孩子，有家长说必要时得体罚

　　此前，本报报道过一件相似的事儿：涧西区一名13岁男孩乐乐(化名)“偷”了家里100元被爸爸发现后，爸爸要求乐乐打110“自首”。民警接警后第一时间联系乐乐的爸爸进行劝解，指出他让孩子“自首”的初衷是好的，但方式还需委婉一些，避免“小题大做”给孩子留下心理阴影。

　　面对“偷”家里钱的孩子，家长们会采取什么样的教育方式呢？昨日中午，记者在洛龙区一所小学门口，随机采访了3名学生家长。

　　这3名家长都表示日常会给孩子一些零花钱，如果发现孩子有“偷”钱行为，他们会严厉指出这种行为不对，并监督孩子改正。“如果一直不改，那就得给孩子点儿‘长记性’的体罚。”其中一名刘姓家长说。

　　教育孩子时，不要直接提偷字

　　●国家二级心理咨询师沈会芝认为——

　　孩子“偷”钱原本不是什么大事，但家长盲目做出不维护孩子自尊心的粗暴处罚可能影响孩子一生。在她看来，小孩子“偷”钱是幼稚年龄阶段的正常现象。如果家长给予孩子正确的教育，随着孩子心理发育的成熟，孩子的行为即使没被家长发现，最终也会改正。

　　那么，家长该如何教育“偷”钱的孩子呢？

　　●不要直接提“偷”字

　　“家长要知道孩子有一定的用钱需要，如果需求得不到满足，他们可能采取‘偷’的方式。”沈会芝说，家长首次发现孩子“偷”钱，不要直接提“偷”字，应耐心地听孩子倾诉拿钱的初衷，了解孩子在什么方面需要钱，进而合理引导孩子。

　　●要坚持据“龄”而定的原则

　　对年龄较小的小学生，家长发现问题可当面对其说明这种行为不对，他能够接受。

　　初中生自我意识开始增强，会很“要面子”，家长处理不当很可能诱发叛逆，所以应旁敲侧击地表明家长的态度，给他一个自我改正的机会。如果第一次谈过后再犯，那就要重视了，家长可以开诚布公地和孩子聊聊，不排除采取一些适度的惩戒措施。（洛阳晚报记者 郭学锋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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