我市67岁的赵铁安要上央视《我爱发明》了，他研发的全自动烧饼机生产效率高，使烧饼制作过程更环保。

这样的新闻总能引起人们的关注。67岁本该颐养天年，为啥还这样“折腾”？除了兴趣，还有激发自己的潜能，让生活更有意思的人生愿景。

诗人余光中晚年勤于笔耕，他活到老学到老的精神也激励着人们。他说，《战国策》中“行百里者，半九十”的意思是，走100里路，走了90里才算走了一半。如果这句话当真，“那我还有一半的路要走”“我的人生再有四五年就够了，能再出2本书”。

生命有尊严，生活更幸福。老年人跟上时代节拍不断学习、不辍奉献，能让自己的视野更开阔，能获得更大的存在感、幸福感。

如今，我市不少老人依然保持积极的精神状态，以各种方式发挥自己的余热，也用进取心保持健康、长寿。人老心不闲，造就好人生。这样的老人活得潇洒，这样的晚年是“金色晚年”。（冯保萍）