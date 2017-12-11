冯道和他的五代史：从后晋到契丹 痴顽老子苦周旋

耶律倍绘《东丹王出行图》局部(资料图片)

割让燕云十六州，石敬瑭当“儿皇帝”

五代时期，后唐一度较为强盛，被视为中兴大唐的希望所在，然而，仅支撑了短短14年，它就被后晋取代了。

后晋的开国皇帝叫石敬瑭，是后唐明宗李嗣源的女婿。石敬瑭为了夺取帝位，不惜向契丹割地称臣，从此被钉在历史的耻辱柱上。

石敬瑭为何要勾结契丹？这得从他当时的境遇说起。

明宗在洛阳病逝后，后唐乱成了一锅粥。先是其子李从厚继位，没过多久，李从珂发动兵变，在洛阳称帝，杀了李从厚。

李从珂是明宗的养子，史称后唐末帝。他登基后，对河东节度使石敬瑭深为忌惮，一心想削弱这个妹夫的兵权。石敬瑭不肯束手就擒，在部下刘知远等人的支持下，决定谋反。

朝廷派大军镇压，石敬瑭抵挡不住，遂向契丹求救，并开出优厚条件：只要契丹能扶持他称帝，他愿意割让燕云十六州，并认契丹皇帝作父。

当时的契丹皇帝是耶律德光，比石敬瑭还要小9岁。他的哥哥耶律倍喜欢儒家文化，曾因受排挤而投奔后唐，被明宗赐名李赞华，当时就住在洛阳。看到后唐乱象丛生，耶律倍给耶律德光写信，让他借机率兵南下。

耶律德光果然来了。公元936年，他亲率5万契丹大军进军太原，打败后唐军队后，立石敬瑭为后晋皇帝，这年冬天又攻入洛阳。李从珂见大势已去，只得登上城楼自焚，后唐随之灭亡。

就在自焚前，李从珂召见耶律倍，让他和自己一起死。38岁的耶律倍不肯，结果被杀，洛阳一僧人为他收了尸，暂埋在一个荒山坡上。

再说冯道，这次改朝换代，对他并无太大影响。他被石敬瑭拜为宰相，授门下侍郎、同中书门下平章事，继续参与主持朝政。只是与契丹打交道日益增多，他不得不小心周旋，有时连生死都置之度外。

出使契丹两年后，冯道平安归后晋

尽管如愿当上了皇帝，石敬瑭的日子却并不好过。为什么？割地称臣的性质太恶劣了。

燕云十六州，包括今天的北京、天津全境及河北、山西的北部地区，一向是中原的重要屏障。他将其割让给契丹，中原就暴露在契丹的铁蹄之下，王朝的安全受到严重威胁。除此之外，后晋每年都要向契丹进贡大量财物，并上表称臣，称契丹皇帝为父皇帝。这使朝野倍感屈辱，大臣们都不愿和契丹人打交道。

公元937年，兵部尚书王权拒绝出使契丹，石敬瑭很恼火，将他贬了官。大家都不愿去怎么办？冯道想了想，在纸上写下“道去”二字，为防家人阻拦，他当晚没有回家，直接住进了洛阳的驿馆。石敬瑭不忍心，说：“你德高望重，还是不要前去涉险的好。”冯道则认为没关系。

耶律德光久闻冯道大名，对冯道的到来表示欢迎，不仅给他特别的待遇，还有意将他留在契丹。冯道仍是一副恭谨的模样，说：“契丹与晋是父子之国，我在两国都是臣子，在哪儿都一样。”

为让耶律德光放心，冯道在契丹两年，将所得的赏赐都买成了薪炭，还常对人说：“北地苦寒，我怕年老时无法忍受，所以得早作准备。”终于获准归国时，他还三次上表要求留下，被拒绝后又磨蹭了一个月才启程。

一路上，他走走停停，花了两个月才走出契丹国境。随行的人问他：“别人若能从契丹生还，都恨不得插翅飞回去，您为什么不着急呢？”冯道这才说出他的真实想法：“要是契丹人来追赶，咱们跑得再快也逃不掉，倒是慢慢走着安全。”

公元939年，冯道平安归来。他出发时后晋的国都在洛阳，如今国都已迁到了汴梁(今开封)。石敬瑭加授他为司徒，并将一切政务委托给他。冯道上表请求退隐，石敬瑭看也不看，派侄子石重贵上门探视，并给他带话：“你明天若不上朝，朕就亲自来请。”

冯道无奈，只得继续任职。不过，他牢守读书人的本分，从不过问军务。一次，石敬瑭问他兵戎之事，他说：“臣只是一介书生，可以为陛下守历代陈规，不敢有丝毫差错。至于军务，陛下独断即可。”

身处五代乱世，冯道能始终身居高位，也许就因为他够清醒。

拥立出帝石重贵，“痴顽老子”救苍生

石敬瑭对契丹卑躬屈膝，仍动辄遭到责备，内心常怀忧惧。公元942年，他一病不起，打算将幼子托付给冯道。

当时，趁冯道独自侍疾的机会，他命幼子石重睿上前叩拜，并让宦官把石重睿抱到冯道怀里，希望冯道能辅佐石重睿继位。

这一次，冯道并没有满足石敬瑭的愿望。石敬瑭病逝后，他和大臣景延广商议，认为国家多难，宜立长君，遂拥立了后晋出帝石重贵。石重贵加授冯道为太尉，进封燕国公。过了两年，他听信谗言，认为冯道只能做和平宰相，国家有事时指望不上，就让冯道到同州，后又到了南阳。

那么，石重贵最宠信的人是谁呢？就是景延广。偏偏景延广是个狂妄自大的人，他掌权之后，一改石敬瑭在位时对契丹的态度，让石重贵向契丹“称孙不称臣”，并拘禁契丹使者，伤害契丹商人。耶律德光被激怒了，屡次驱兵南下，侵扰中原。好在后晋将士作战英勇，石重贵有时也御驾亲征，双方互有胜负。

公元946年，契丹又一次讨伐后晋。因后晋主帅杜重威降了契丹，耶律德光毫不费力就进了汴梁，灭了后晋。次年，他在后晋宫中即位，改契丹国号为辽，史称辽太宗。

后晋已亡，冯道入朝见“老熟人”耶律德光。耶律德光指责他为后晋效力，却不能建功立业，又问：“你为什么来见我？”冯道说：“我一没地盘，二没兵马，怎敢不来？”耶律德光再问：“你认为自己是个什么样的人？”冯道答：“无才无德，痴顽老子。”

冯道把自己说得一无是处，倒让耶律德光心生欢喜。耶律德光任命他为太傅，向他问计：“天下百姓，怎样可救？”冯道说：“此时的百姓，就是佛祖出世也救不了，只有皇帝您能救啊！”

冯道这一句话，果然救了不少中原百姓。

后人评价冯道，说他身事契丹，没有风骨。冯道是个务实的人，对他来说，在那样的时代讲究风骨，真是太过奢侈。

想起当时的一个笑话：有人牵驴入市，驴脸上挂一牌子，上写“冯道”二字。有人告诉冯道，冯道并不生气，说：“同名同姓的人多了，人家可能是在为驴找失主，这有什么可奇怪的？”

确实，这样一想，天地都宽了。（洛阳晚报首席记者 张广英）