洛阳市老年大学庆祝成立三十周年

昨日，洛阳市老年大学成立三十周年庆祝大会暨教学成果汇报演出，在市老干部教育活动中心五楼举行。

在庆祝活动中，来自市老年大学的学员们带来了自编自演的精彩节目，赢得阵阵掌声。建校三十年来，市老年大学各方面工作都取得了长足的进步。据了解，市老年大学目前开设有17个专业共98个班，其中包括国画、英语、模特、舞蹈、声乐、合唱等，学员有4000多人。

作为庆祝市老年大学成立三十周年活动的一项，市老年大学师生书画作品展在市老干部教育活动中心教学楼一楼举行。该展览将持续两周左右，对书画艺术感兴趣的市民可前往免费参观(节假日除外)。（洛阳晚报记者 裴冉冉 通讯员 陈姗洁）