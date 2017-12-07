偃师普救寺：普救寺内演西厢（洛阳伽蓝新记）

普救寺遗址内遗存石碑

普救寺位于偃师市首阳山镇石桥村。据现存碑刻记载，普救寺建于东汉年间，至今已有近2000年的历史。值得一提的是，有学者考证，大家耳熟能详的元杂剧《西厢记》的故事极有可能发生在偃师普救寺。

千年古刹劫难重重

据寺中遗留的唐碑和清碑记载，普救寺建在洛阳上东门外七里涧西，建于东汉和帝永元九年(公元97年)，寺门匾额上“普救寺”三个大字乃东汉和帝亲书。从以上记载可知，偃师普救寺从始建到今天已有近2000年历史了。

据有关资料及当地长者介绍，普救寺曾经规模宏大：南北中轴线上的主要建筑有山门、天王殿、二佛殿、大佛殿、登天台、天中阁等；中轴线两侧各有院落，东侧主要有六祖殿、东厢房、下僧住舍、香礼厨、上僧住舍、库房等，西侧主要有伽蓝殿、西厢房、客堂、西厢书房、客舍等；登天台的东西两侧各有一座花园。

可惜的是，在近2000年的岁月里，普救寺劫难重重。宋末战乱，部分殿宇被破坏，后偃、孟、洛三县知事承修，近百村村民捐资。明末清初，战火四起，天中阁部分被毁。清乾隆十一年(公元1746年)，匪僧元定不守寺规，将寺内盗典一空，致使殿宇倾圮，神像暴露。民国年间，山门、天王殿被拆毁，石碑被本村人卖掉二十余通……

现存文物细致精美

如今的普救寺，已变成石桥小学。据当地长者介绍，寺内的部分碑刻或埋于地下，或收藏于村民家中，或用于学校建设地基，目前能见到的建筑仅造像龛一件。

该龛由一块巨石雕琢而成，形如菩萨庙，人们叫它庙中庙。龛高1.55米，宽1.34米，深0.65米。龛内造像繁复、细致，技艺高超。造像龛内外各壁层数不等，计刻小龛83个，佛像264尊。

长者回忆，寺内还有千首佛造像碑。此碑原砌于二佛殿棂窗下，共10块，每块雕佛龛110个，佛像110尊，故称千首佛，如今仅存一块残碑。另有一飞马雕，原雕于大佛殿墙壁，现移镶在石桥小学墙根基上。1993年，在寺内挖出清乾隆丁亥年重修普救寺碑，并在大佛殿下挖出石龙半条。

西厢故事上演于此

说起普救寺，您是不是觉得耳熟？因为大家熟悉的《西厢记》就发生在普救寺中。不过有人会说，上演《西厢记》的普救寺不是位于山西永济吗？

事实是这样吗？许多学者提出异议。

元杂剧《崔莺莺待月西厢记》是元代著名剧作家王实甫的代表作。该剧在演唱及流传中剧名简化为《西厢记》，是我国古代四大名剧之一。《西厢记》的故事来源于唐代著名诗人元稹创作的传奇小说《莺莺传》，其写作地正是洛阳。

从《偃师县志》的“明清石桥普救寺平面图”中，可以看到普救寺西南边有莺莺冢，冢前立有莺莺墓碑及王实甫碑，且建有莺莺阁。据莺莺冢前莺莺碑记载：“莺莺字淑齐，东都履道里人，其父是唐代高官崔皑，其母姓王，名媛，字政一。莺莺才貌双绝，死于旅人桥下，享年十七。”民国时，崔皑和王媛的墓志在洛阳邙山出土，志文虽未涉及莺莺，但所记崔王二人的情况、住处与莺莺碑相符。崔与王的墓志各一块，现存于河南博物院。看来唐代洛阳确有莺莺其人，且是高官之女。结合元稹生活的时代，从时间上推算，元稹这位洛阳才子应该知道莺莺的故事。

偃师普救寺曾于元代进行重修，竣工后所竖《西厢房碑记》列有捐资善士的名字，其中排在第一位的便是王实甫。

更为关键的是，据现遗存的碑刻及造像龛可知，偃师普救寺至少从北魏时便一直以普救寺为名，而山西永济的普救寺原名上清道院，五代时期才更名为普救寺。也就是说元稹从生到死都不知永济有个普救寺，那么《西厢记》故事的发生地设置在永济普救寺颇令人不解。

而且《西厢记》中的张生自称西洛人士，如果剧中的张生确实存在，也应该是洛阳人。单以地域上看，他和莺莺同为洛阳人氏，二人在偃师普救寺就可以完成《西厢记》的故事，无须跑到山西永济。至今村里长者仍保存有《崔娘诗》《莺莺歌》《调笑转踏·咏莺莺》等数首诗抄。

这一切都说明，《西厢记》的故事极有可能就发生在偃师普救寺。（伏蓉 文/图）