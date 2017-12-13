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截至11月底，洛阳共申报149支服务特殊人群平安志愿者队伍
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:59

　　“自从社区邀请心理咨询师为我们上课后，每个月的学习都让我期待。”近日，洛龙区古城办事处英才社区的社区矫正人员范某说，心理咨询师的课程让他树立了自信，有利于更好地回归社会。

　　范某口中的心理咨询师是晨曦心理咨询中心的志愿者。今年8月，该中心在市综治办的联系指导下成立，定期为我市特殊人群开展志愿服务。

　　近日，在英才社区开展的一次志愿活动中，晨曦心理咨询中心的志愿者们将心理疏导融入游戏，通过一个简单的“一分钟鼓掌”游戏，让大家明白每个人都有无限潜能；通过“鸡蛋变小鸡，小鸡变凤凰”的游戏，让大家明白人的成长没有一帆风顺，有高峰也有低谷，关键需要不断努力、不断前行……

　　参加完活动后，范某说，志愿者的课程生动、参与性强，让大家融入其中，更能打开大家防御的心扉，点燃希望和信心，传播给了他们不断前进的精神动力。

　　培育100支服务特殊人群平安志愿者队伍是我市今年的重点民生实事之一，晨曦心理咨询师志愿服务队便是其中之一。

　　党的十九大报告强调，要打造共建共治共享的社会治理格局，加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

　　截至11月底，全市共申报了149支服务特殊人群平安志愿者队伍，已有100支队伍通过验收，其他队伍正在进行检查验收。

　　这些志愿者队伍努力把工作延伸到基层，做好做实。例如，新安县教育部门针对留守儿童问题，建立留守儿童之家，发动在职教师参与志愿者队伍建设，实行一名教师分包一名留守儿童，定期与留守儿童谈心谈话；新安县妇联的志愿者服务队，与市心理咨询师协会对接，定期安排心理服务志愿者对留守儿童、问题少年进行帮扶。

　　“这些志愿者队伍的服务范围几乎涵盖了所有特殊人群，例如老年群体、留守儿童、精神病人、吸毒人员、社区矫正人员等。”市综治办相关负责人介绍，把志愿者队伍建设到基层，通过志愿者们定期开展的针对性志愿服务，能够及时发现隐患，把矛盾问题解决在基层，促进社会和谐稳定。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 关云波）
[ 责任编辑：席倩倩]
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