工商银行洛阳分行深耕个人贷款市场 持续满足全市人民购房消费需求

今年以来，工商银行洛阳分行牢牢把握洛阳楼市升温、居民住房和消费需求攀升等特点，突出重点、多措并举，积极满足个人居民客户贷款需求，实现个人贷款款快速稳健发展。截至11月末，该行实现个人贷款新增22.2亿元、增幅达17.2%，高于各项贷款平均增幅15个百分点。

该行突出服务重点，积极选择实力强、信誉好、管理规范的房地产开发公司和房地产经纪公司开展业务合作，选取大型、优质房地产开发项目进入项目储备库，加快项目储备，为个贷业务发展提供后劲；持续紧盯一手房重点项目，重点关注洛阳市14个优质按揭项目，加大各大楼盘和居民客户力度，并以重点房企的房地产贷款为撬动，有力助推房地产企业发展，有效满足个人居民客户住房按揭贷款需求。

在此基础上，该行加强个人贷款业务联动服务，开展信用卡精准服务活动，瞄准全市各类潜在客户群体，着力提升信用卡发卡渗透率，努力扩大信用卡客户规模，实现存款、贷款、理财、信用卡等产品协同发展，持续提高普惠金融服务和产品供给，更好服务全市广大居民客户金融需求。

与此同时，该行注重个人贷款风险防控，把好客户准入关，落实尽职调查，并重点开展个贷阶段性专项治理活动，强化基础管理，夯实发展基础，有效防范信用风险和市场风险，实现个贷业务又快又好发展。（赵国良）