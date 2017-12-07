宜阳警方抓获异地犯罪嫌疑人 受害人亲属送来锦旗和感谢信

“嫌犯落网，我们的亲人终于可以安息了！”近日，40名汝州群众来到宜阳县公安局，将一面锦旗和三封感谢信送到民警手中。

事情要从2010年6月15日发生在汝州的一起爆炸案件说起。

当天凌晨3时许，随着一声巨响，11个家庭瞬间变得支离破碎。爆炸造成4人当场死亡，17人受重伤，11幢房屋严重被毁。案发后，犯罪嫌疑人毛某某连夜外逃。

多年来，案件受害人亲属一直盼着犯罪嫌疑人能早日被抓获。虽然汝州警方对此案持续侦查，但毛某某始终没能归案。

今年10月20日11时许，宜阳县公安局巡特警大队特警中队中队长张联伟带领队员在执行巡查任务时，发现一名男子见民警后表情略显紧张。

这一细微的表情变化引起了张联伟的警觉。见该男子走进县城某购物广场，张联伟将队员分成数组，快速向其围拢过去。经盘查，该男子的身份信息很快被确认——毛某某，汝州市夏店镇人，2010年6月因“非法制造、运输、储存爆炸物品罪”被汝州警方网上通缉。

10月21日，犯罪嫌疑人毛某某被移交汝州警方。同时，宜阳警方也以最快速度将毛某某被抓的消息通知了受害人亲属。

“听说犯罪嫌疑人被抓住了，俺们11家人打心底高兴呀！”一位年近七旬的老人一边擦泪一边说，大家商量后，决定用这种方式感谢宜阳的公安勇士。

平婷婷的父亲就是在那次爆炸中丧生的，得知凶手被抓后，在外省上大学的她专门向学校请了假，并连夜写了一封感谢信。在宜阳县公安局接待室，她坚持要当着民警的面读读这封感谢信：“这是我们受害人亲属的共同心声！”

接过群众送来的感谢信和锦旗，宜阳县公安局的民警们列队还礼。

“群众感谢是对我们的信任和激励，我们将加快社会治安防控体系建设，依法打击各种违法犯罪行为，切实保护人民群众的生命财产安全。”宜阳县公安局政委邢彦涛说。