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宣讲会后的“司马三问”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-12 08:45

　　“听了十九大精神宣讲，我们的发展思路更清晰了。”日前，伊滨经开区诸葛镇司马社区党支部书记常胜利说。

　　司马社区内有一处独乐园遗址，据说是司马光当年写《资治通鉴》的地方，有人提出要利用这个文化资源重建独乐园，但具体如何建设，大家意见并不统一。

　　近日，该区纪工委书记练忠杰在司马社区宣讲十九大精神，当讲到坚定文化自信、推动社会主义文化繁荣兴盛时，他说：“十九大报告指出，深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，结合时代要求继承创新，让中华文化展现出永久魅力和时代风采。咱司马社区的独乐园遗址，就是很好的优秀传统文化资源。”

　　说到这里，练忠杰抛出三个问题：独乐园遗址怎么建更利于宣传保护文化资源？党员应该发挥什么样的作用？司马社区走什么样的道路更利于今后发展？

　　宣讲会结束后，常胜利就召集党员开了个会，他把这三个问题称为“司马三问”。围绕“司马三问”，大家展开了讨论。

　　“独乐园的建设，要以十九大精神为指引，深挖人文精神。同时，应由区、镇、社区三级共建，这样更有利于文化资源的宣传和保护。”

　　“党员不仅要积极向群众宣讲十九大精神，还要在开发建设过程中多想办法、多出主意，起模范带头作用。”

　　“我们要更加积极地探索推进城乡融合发展新路径，从小事做起，让群众在物质、文化等方面有更多获得感。”

　　…………

　　“归根结底，十九大精神要落实到工作中去。引导党员思考谋划发展道路，带领群众开创更加美好的生活，才是宣讲十九大精神的意义所在。”练忠杰说。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 陈晓辉）
[ 责任编辑：马佳佳]
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