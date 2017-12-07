洛阳一“老贼”50秒摸走手机 监控还原全过程！

雅琦 绘图

男子整个作案过程用时仅50秒

昨日，记者从老城派出所听说一件事儿：一市民在老城区青年宫附近一家饭店吃饭，手机被盗。民警查看店内监控发现是一个惯犯作案，他此前被民警处理过多次。当晚，民警来到犯罪嫌疑人家里，将其抓获。

8日20时许，市民耿先生报警称，他在老城区青年宫附近一家饭店吃饭，价值2000多元的手机被盗。民警查看店内监控视频，一眼认出犯罪嫌疑人是袁某，他今年49岁，此前在辖区内多次作案，被警方处理过十多次。

监控视频显示，耿先生当时正在用餐，袁某坐在耿先生的身后，假装打电话，右手伸进耿先生挂在凳子上的衣服口袋里，偷手机得手。

当日24时许，民警来到老城区南大街袁某住处将其控制。然而，袁某拒不承认偷盗手机，而且在他的住处也没有找到耿先生被盗的手机。最终，警方根据饭店监控视频，以零口供将犯罪嫌疑人袁某刑拘。目前，案件正在进一步处理。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）