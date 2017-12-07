“老家河南·栾川过年”奇境栾川2017冬游季盛大启动

洛阳网讯 在滑雪场上尽情驰骋，住精品民俗感受年味，观冰挂和云海奇观，在温泉汤池中放松身心……今日，“老家河南·栾川过年”奇境栾川冬季旅游产品发布会暨伏牛山梦幻冰雪节开幕式在郑州举行，栾川县政协副主席杨海波出席并就奇境栾川冬游季系列活动向广大游客做详细推介。发布会上，正式对外公布了奇境栾川2017冬游季系列精彩活动内容，标志着“老家河南·栾川过年”奇境栾川2017冬游季正式拉开序幕。

此次发布会在郑州惠济区万达广场举行，以一场别开生面的快闪演出拉开序幕，给整场发布会营造出一种生动活泼的气氛。此外，发布会上栾川多家景区和旅游企业展开形式新颖的宣传推介活动，吸引众多市民和游客驻足观看并参与互动。

据了解，今年冬季，栾川县将继续推出“老家河南·栾川过年”奇境栾川冬游季活动，将县城与景区进行资源整合，贯穿一系列年味浓郁的游客体验活动，吸引更多的游客到栾川游玩过年。其中，伏牛山滑雪乐园冰雪嘉年华将从2017年12月开始持续到明年3月，为大家打造一场丰富的冬日旅游梦幻盛宴。伏牛山滑雪度假乐园总经理王晓虎表示：“今年冬季，伏牛山滑雪度假乐园进一步完善了配套服务设施，同时与栾川五大景区联合推出五条冬游栾川精品线路，欢迎各地游客前来体验冬日激情。”

除了伏牛山滑雪乐园冰雪嘉年华，整个奇境栾川2017冬游季将贯穿举办多项主题活动，邀请广大游客到栾川欢天喜地过大年，体验老家年味。具体活动安排如下：民宿绝技争霸赛(2018年2月17日-3月2日)、新春生态灯展(2018年2月9日-3月3日)、老君山文化庙会(2018年2月16日—3月2日)、老家味道美食节(2018年2月8日—3月3日)等。

栾川旅工委有关负责人介绍，栾川县作为河南省海拔最高的县,冬日空气清净,降雪量大,存雪时间长,民俗活动丰富。今年冬季将通过一系列冬季旅游产品的打造，做活冬季“冷经济”，带动旅游“热市场”，在继“五一”、“十一”旅游旺季之后，做旺春节黄金周旅游市场，做到栾川旅游全年无淡季，让全县人民及来栾游客共享旅游发展成果，共建向上向善旅居福地新栾川。(记者 白银龙 通讯员 王玉栋 王晓娟)