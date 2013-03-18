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文化遗产日，博物馆里精彩活动多
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-10 10:19
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　　通过名家书画一睹丝路风采，透过古老壁画一探古人生活。今天是中国文化遗产日，我市作为唯一的主场城市，不少博物馆的精彩展览将同步开展。市文物局相关负责人介绍，目前我市共有66座博物馆，其中国有博物馆19座，非国有博物馆47座。在国有博物馆中，除周王城天子驾六博物馆、定鼎门遗址博物馆、张钫故居纪念馆外，其他均长期免费开放。

　　“丝绸之路与中原”文物展

　　●地点：洛阳博物馆

　　●看点：该展览围绕“丝绸之路与中原”这一主题，通过5个展览单元，精选从史前至明清的各类相关文物300余件(组)，展示丝绸之路形成、发展的历程及它们对文明融合的伟大贡献。

　　丝路遗珍——丝绸之路文化遗产图片展

　　●地点：洛阳博物馆

　　●看点：该展览以中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国被列入《世界遗产名录》的33处遗产点为主要内容，通过摄影作品展示世界遗产各遗产点的保存状况。

　　丹青记忆守望家园——中国文化遗产美术展

　　●地点：洛阳博物馆

　　●看点：该展览以中国首批被列入《世界遗产名录》的6处遗产地、洛阳的世界文化遗产和目前正在申报的遗产项目为创作主体，分为“世界遗产在中国”“世界遗产在洛阳”“未来的世界遗产”等部分展出。

　　丝路文明的传承与发展——古代壁画修复成果展

　　●地点：洛阳古代艺术博物馆

　　●看点：河南壁画资源丰富，尤其是在洛阳地区发现了大量的古代壁画，上迄两汉，下至明清，类型多样，内涵丰富，具有极高的艺术价值和科研价值。该展览以河南，尤其是洛阳地区发现的从唐至清的49幅壁画及部分彩绘砖雕为主要内容。（洛阳晚报记者 潘立阁）
[ 责任编辑：周萌]
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