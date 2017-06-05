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男子深夜掰掉电动三轮车倒车镜后摔碎 竟然是为了……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:02
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　　反扒队员救下割腕的男子(警方供图)

　　昨日凌晨，一个形迹可疑的男子出现在监控视频中，监控员庞静霞通知反扒队员对男子进行盘查，反扒队员却发现他划伤了自己的手腕……

　　凌晨，监控视频中出现可疑男子

　　昨日2时许，老城派出所监控中心监控员庞静霞巡屏时，发现一个年轻男子形迹可疑。

　　“他走到道南路一个小区时停了下来，蹲在门面房门口，看上去很可疑。”庞静霞说，之后，该男子从道南路拐到环城西路上，一路向南，路上不停地扒住车窗往里看。

　　庞静霞初步判断该男子可能是想盗窃门面房或者砸车窗，就一直注视着他。然而，男子接下来却没有出格的举动——在马路上走走停停，在环城西路上捡了一个玻璃瓶摔在地上，弯腰捡起一块碎玻璃。

　　看到他拿着碎玻璃，监控员以为他要划车

　　“他会不会是盗窃门面房、砸车窗不成，要划路边停放的汽车？”庞静霞说，让她意外的是，该男子仍然迟迟没有动手。

　　“我看见他从环城西路走过九龙鼎之后，沿着金业路向南走去，手里的碎玻璃也不见了。”庞静霞说，到了金业路与盐店口街交叉口附近时，该男子突然朝一辆电动三轮车走去，随手掰掉一个倒车镜，用力摔在地上。然后捡起一块碎玻璃，拿在手里。

　　庞静霞立即通知反扒队员……

　　男子街头割腕，反扒队员救下他

　　3时许，反扒队员一路追踪找到该男子，当时他正在金业路南段一个公交站。

　　“走近后我们才发现他的左手手腕已被划开，有血正流出来。”一名反扒队员说，他们这才意识到该男子摔碎倒车镜是为了用玻璃割腕。

　　反扒队员赶紧拿纸摁住男子的伤口，随后联系监控中心并拨打120。“120赶到后，医生发现伤口不深，他暂时没有大碍。”该反扒队员说，伤口包扎后，男子拒绝去医院。警方最后将他送往市救助站。

　　回老家路上和家人吵架，他在洛阳下了火车

　　男子告诉民警，他今年23岁，姓杨，甘肃平凉人，从外地回家途中和家人吵架后，一气之下在洛阳下了火车。

　　“正在气头上，他行李也没拿，身无分文。”民警说，到洛阳后，男子人生地不熟又想不开，冲动之下割了手腕。

　　昨日下午，记者从市救助站得知，他们已经给男子买了回家的火车票，昨日中午，他已经坐火车离开洛阳。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李保宏）
[ 责任编辑：史戎戎]
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