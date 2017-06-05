洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

回望高考恢复40年：致敬! 奋斗的青春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-07 08:43
分享到：

　　“就像隧道中透进一道光，让人们看到希望。”

　　1977年的冬天，注定要永载史册。

　　那一年，中断10年的高考恢复。那一年，570万出身不同、年龄不同的人共同走进考场，其中27万人走进了大学。那一年，6万名洛阳人参加了这次考试，约2000人考入中专、大专、本科学校。

　　一场如同久旱逢甘霖的考试，让这些人的命运就此改变。中国，也由此悄然改变……

　　弹指一挥间，高考恢复已40年。每个参加过高考的人，都有着独一无二的高考往事，有着截然不同的高考感受。值此高考恢复40年之际，《洛阳晚报》推出“回望高考恢复40年”大型系列报道，我们着眼于河洛大地上的个体，追寻他们与高考的人生交集，探寻高考给他们带来的命运转变。个人虽然渺小，但他们的共同经历，便是一部浩瀚的时代改革发展史……>>>关注2017高考：又是一年高考时】

　　胥琰：16岁那年高考让他跳出农门

　　●高考时间：1977年

　　●考生姓名：胥琰

　　●所在中学：市第七中学

　　●录取大学：洛阳市师范学校(现并入洛阳理工学院)

　　●毕业后经历：市第三十六中学语文高级教师、办公室主任，省作家协会会员

　　1978年4月，到市师范学校报到后，胥琰(原名胥延延)发现，他是班里年龄最小的学生。

　　“有报道称，1977年高考洛阳年龄最小的考生有17岁，其实我当年参加高考时刚过16岁生日，说我是当年年龄最小的一批考生中的一个，应该不为过。”胥琰笑着说。

　　1977年6月底，15周岁的胥琰高中毕业。“高中毕业后，我成了回乡知青，到洛北公社工农大队(今老城区工农村)三队蔬菜组参加劳动。”胥琰说，到1978年4月，他已经种了9个月的菜。种菜挣工分，1天12分，1分值5分钱，一天可以挣6毛钱。

　　日复一日的劳作，让胥琰觉得“人生没有奔头”。1977年10月的一天，一个好朋友找到他，告诉他要恢复高考了。“听到这个消息我很激动，感觉眼前出现了一点儿亮光。”时隔近40年，胥琰谈起当时的感受，依然难掩兴奋。

　　很快，胥琰就回到母校报名参加高考，当时市第七中学报名的学生有近500人。“备考时间不足两个月，而且每天还要上工。”胥琰说，根据自己的情况，他最终报了文科，考试科目为政治、语文、数学、历史和地理，“当时不考外语，给我减轻了不少压力”。

　　一寸光阴一寸金，备考那段时间，胥琰真切地意识到了这句话的含义。“上工前，我找来课本复习；下工后，我积极参加高考辅导夜校的辅导班。”胥琰说，那时的高考辅导夜校很多，老师们免费给考生授课。

　　有一名语文教师让胥琰至今难忘。当时在市第七中学任教的简梧秋先生是夜校辅导老师之一，后来，胥琰考到洛阳市师范学校后，简梧秋也调到该校任教，并且担任胥琰的任课教师，这段师生缘就这样从高考前持续到了高考后。

　　胥琰第一、二、三志愿分别填了北京大学、郑州大学和洛阳市师范学校。虽然最终被市师范学校录取，胥琰还是成了市第七中学唯一被录取的考生。“考上大学后，母校老师提出‘向胥延延学习’的口号。”胥琰说，这个口号着实让他骄傲了一阵子。

　　胥琰清楚地记得，市第七中学教导处的一名教师拿着通知书对他说：“有了这一张纸，你就跳出了农门，改变了命运啊！”他接过通知书，向这位教师深深地鞠了一躬。

　　高考还成就了胥琰的文学梦。入校后，胥琰在知名作家廖高群、简梧秋门下学习中文专业，写作的爱好一直坚持至今，出版著作多部，现为河南省作家协会会员。

　　1979年，胥琰的姐姐考上开封师范学院(今河南大学)；1987年，胥琰的弟弟考入西北工业大学；2005年，胥琰的儿子考入江苏大学。“高考制度的恢复，改变了我和家人的命运，意义重大。”胥琰感慨道。(洛阳晚报记者 余子愚/文 张怡熙/图)

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：史戎戎]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身
  • ·洛阳一男婴突然窒息 好心司机火速将其送到医院
  • ·高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生走进考场
    		•
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
        转眼进入6月，天气早在5月中下旬已开始炎热，随着高考的结束，暑期旅游高峰也将到来。目前，洛阳旅游市场有...
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
  • ·领养台：带萌萌的它回家吧
    •  
    		 
    新闻排行
  • 栾川县大南沟村：满族风情浓 特色引游客
  • 洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化...
  • “洛阳造”无人驾驶拖拉机畅销国内市场
  • 高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生...
  • 洛阳8件民生实事提前完成
  • 洛阳：守正出奇 建设国际文化旅游名城
  • 高考老照片：那是我们逝去的青春
  • 直击洛阳2017高考第一天
  • 机动车车牌号服务新举措陆续在洛阳落...
  • 2017年河南高考作文题出炉
    		•
    百姓呼声
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    市交通局：207国道偃师段已经可以通行
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考第一天随拍

    长城

    爱心助考 为洛阳人点赞

    凯撒宫消失了
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605