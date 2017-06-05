回望高考恢复40年：致敬! 奋斗的青春

“就像隧道中透进一道光，让人们看到希望。”

1977年的冬天，注定要永载史册。

那一年，中断10年的高考恢复。那一年，570万出身不同、年龄不同的人共同走进考场，其中27万人走进了大学。那一年，6万名洛阳人参加了这次考试，约2000人考入中专、大专、本科学校。

一场如同久旱逢甘霖的考试，让这些人的命运就此改变。中国，也由此悄然改变……

弹指一挥间，高考恢复已40年。每个参加过高考的人，都有着独一无二的高考往事，有着截然不同的高考感受。值此高考恢复40年之际，《洛阳晚报》推出“回望高考恢复40年”大型系列报道，我们着眼于河洛大地上的个体，追寻他们与高考的人生交集，探寻高考给他们带来的命运转变。个人虽然渺小，但他们的共同经历，便是一部浩瀚的时代改革发展史……【>>>关注2017高考：又是一年高考时】

胥琰：16岁那年高考让他跳出农门

●高考时间：1977年

●考生姓名：胥琰

●所在中学：市第七中学

●录取大学：洛阳市师范学校(现并入洛阳理工学院)

●毕业后经历：市第三十六中学语文高级教师、办公室主任，省作家协会会员

1978年4月，到市师范学校报到后，胥琰(原名胥延延)发现，他是班里年龄最小的学生。

“有报道称，1977年高考洛阳年龄最小的考生有17岁，其实我当年参加高考时刚过16岁生日，说我是当年年龄最小的一批考生中的一个，应该不为过。”胥琰笑着说。

1977年6月底，15周岁的胥琰高中毕业。“高中毕业后，我成了回乡知青，到洛北公社工农大队(今老城区工农村)三队蔬菜组参加劳动。”胥琰说，到1978年4月，他已经种了9个月的菜。种菜挣工分，1天12分，1分值5分钱，一天可以挣6毛钱。

日复一日的劳作，让胥琰觉得“人生没有奔头”。1977年10月的一天，一个好朋友找到他，告诉他要恢复高考了。“听到这个消息我很激动，感觉眼前出现了一点儿亮光。”时隔近40年，胥琰谈起当时的感受，依然难掩兴奋。

很快，胥琰就回到母校报名参加高考，当时市第七中学报名的学生有近500人。“备考时间不足两个月，而且每天还要上工。”胥琰说，根据自己的情况，他最终报了文科，考试科目为政治、语文、数学、历史和地理，“当时不考外语，给我减轻了不少压力”。

一寸光阴一寸金，备考那段时间，胥琰真切地意识到了这句话的含义。“上工前，我找来课本复习；下工后，我积极参加高考辅导夜校的辅导班。”胥琰说，那时的高考辅导夜校很多，老师们免费给考生授课。

有一名语文教师让胥琰至今难忘。当时在市第七中学任教的简梧秋先生是夜校辅导老师之一，后来，胥琰考到洛阳市师范学校后，简梧秋也调到该校任教，并且担任胥琰的任课教师，这段师生缘就这样从高考前持续到了高考后。

胥琰第一、二、三志愿分别填了北京大学、郑州大学和洛阳市师范学校。虽然最终被市师范学校录取，胥琰还是成了市第七中学唯一被录取的考生。“考上大学后，母校老师提出‘向胥延延学习’的口号。”胥琰说，这个口号着实让他骄傲了一阵子。

胥琰清楚地记得，市第七中学教导处的一名教师拿着通知书对他说：“有了这一张纸，你就跳出了农门，改变了命运啊！”他接过通知书，向这位教师深深地鞠了一躬。

高考还成就了胥琰的文学梦。入校后，胥琰在知名作家廖高群、简梧秋门下学习中文专业，写作的爱好一直坚持至今，出版著作多部，现为河南省作家协会会员。

1979年，胥琰的姐姐考上开封师范学院(今河南大学)；1987年，胥琰的弟弟考入西北工业大学；2005年，胥琰的儿子考入江苏大学。“高考制度的恢复，改变了我和家人的命运，意义重大。”胥琰感慨道。(洛阳晚报记者 余子愚/文 张怡熙/图)