怀孕女子欲跳牡丹桥 出租车司机挺身而出 结果……

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昨日，得知出租车司机贾龙龙救下一名怀孕女子，同行都夸他危急时刻处事果断。4日晚，一名怀有7个月身孕的姑娘因与男友吵架想不开，到牡丹桥上欲跳河。危急时刻，贾龙龙挺身而出将对方从护栏上一把抱了下来，并与两名同行对其进行开导。后经民警帮助，姑娘家人赶来将其接走。

1 姑娘光着脚下车，他预感事情不妙

今年26岁的贾龙龙已开了7年出租车。4日晚，天下着雨，他开车行至唐宫路与芳林路交叉口附近时，一名身穿黑色连衣裙的姑娘向他招了招手，姑娘身旁站着个小伙子，俩人均未打伞。贾龙龙把车停稳后，姑娘坐到车的后排座位上，小伙子也跟着上了车，还没等贾龙龙开口询问目的地，小伙子对姑娘说：“你身上没钱没啥的，要去哪儿？”言语间充满责问。“不用你管！”姑娘回答，并让对方下车。小伙子下车后，姑娘说要去牡丹桥。

贾龙龙注意到，姑娘心情不好，一路上沉默不语。车行至牡丹桥中间时，姑娘突然要求停车，并说自己身上没钱付车费，将脖子上的玉佩取下来扔到副驾驶座位上，称要用它抵车费。

“车费一共7元，我让姑娘把玉佩带走，不要车钱，可她直接推开车门下了车。”贾龙龙说，他这时发现姑娘光着双脚，没有穿鞋，他预感事情不妙。

2 姑娘扒着护栏欲轻生，他挺身而出营救

姑娘下车后向南走去，由于天色已晚，天下着雨，贾龙龙担心姑娘的安危，并未急着离开。跟了一段，贾龙龙突然看到：姑娘双手扒着桥边护栏，一只脚已经踩在护栏上。贾龙龙没有多想，他挺身而出，一把抓住姑娘的胳膊：“姑娘，别做傻事儿！”他把姑娘从护栏上抱了下来。

“我要是再晚一步姑娘就跳下去了！”贾龙龙说，“我这时才发现姑娘怀有身孕，由于是晚上，姑娘一身黑衣，之前没注意到。”姑娘被救下后，情绪很激动，他一边安抚对方，一边询问家人电话，可对方不说。他只好给同是出租车司机的李翔打电话征求意见。李翔很快过来，俩人一起开导姑娘。为避免意外，俩人将姑娘劝上车，拉到芳林路与九都路交叉口附近。

3 伙伴给姑娘买来拖鞋，民警负责联系其家人

“夜里下着雨很冷，我跟李翔的车上没有多余的鞋子。”贾龙龙说，他又给另外一名伙伴谢宁波联系，谢宁波答应到超市买一双拖鞋并很快送了过来。姑娘始终保持沉默，贾龙龙只好报警求助。西工派出所民警孙小宝和同事到场了解完情况，也对姑娘进行开导。民警劝了半个小时，仍无进展。

就在大家一筹莫展时，孙小宝接到上级指令，有一名女子报警称其妹妹雅丽(化名)从医院跑出来找不到人了。孙小宝认为眼前的姑娘很有可能就是雅丽。后经联系确认正是这位姑娘。

民警得知，雅丽怀孕7个月，事发时正在医院打点滴，因与男友吵架，一气之下打车到牡丹桥欲轻生。雅丽平安无事，她的家人连连向贾龙龙等人道谢，然后将人接走。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 陆明放 张国锋）