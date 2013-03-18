市政府常务会议原则通过城乡居民低保提标方案、文化消费试点城市工作方案等

昨日下午，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府常务会议，原则通过《洛阳市国家文化消费试点城市工作方案》和提高城乡居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准方案等。

昨日下午，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府常务会议，原则通过《洛阳市国家文化消费试点城市工作方案》和提高城乡居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准方案等。 为保障我市城乡贫困居民基本生活消费需求，市民政局依据2016年我市城乡居民人均消费支出情况，经过统筹考量和测算，形成了提标方案。会议要求相关部门根据会议讨论意见对提标方案进行修改完善，报市委同意后抓紧组织实施。 会议强调，提标工作是市政府今年承诺办好的惠民实事之一。有关部门要做好政策宣传解读工作，提高政策知晓率，确保符合条件的低保对象、特困人员都能够享受到政府保障政策。要分工负责，密切配合，精准组织实施，确保按时间节点完成标准提高和资金补发工作。要严格资金管理，公开公正，定期复核，防止重、漏、错现象发生。 去年6月，我市被文化部、财政部确定全国首批文化消费试点城市。根据《洛阳市国家文化消费试点城市工作方案》，我市将采取“需求侧”精准性激励+“供给侧”结构性改革+“环境侧”重点性改善的综合性政策措施模式，建立扩大城乡居民文化消费的长效机制。开展试点工作期间，我市将建设一个一站式综合性文化消费信息平台，实施文化大集项目、特色乡村游项目、公共文化服务水平提升项目、文惠洛阳项目、文化与科技融合项目、全民艺术普及(教育)和哲学人文社会科学知识普及(公益讲座)项目、文化消费金融支持项目等7个拉动城乡居民文化消费的重点项目，带动旅游、住宿、餐饮、交通、电子商务等相关领域消费，不断增强文化消费拉动经济增长的积极作用，推动文化产业发展再上台阶。 会议原则通过了《洛阳市“十三五”脱贫攻坚规划》和《洛阳市深化投融资体制改革实施方案》，要求相关部门抓紧修改完善分别提交市委常委会议、市委深化改革领导小组研究审议。 会议还原则通过了《洛阳市政府性债务风险应急处置预案》，听取了脱贫攻坚、民生实事等工作近期推进情况书面汇报。 会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 孙自豪）