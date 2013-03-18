洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政府常务会议原则通过城乡居民低保提标方案、文化消费试点城市工作方案等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-03 09:07
分享到：

　　昨日下午，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府常务会议，原则通过《洛阳市国家文化消费试点城市工作方案》和提高城乡居民最低生活保障标准、补助水平及特困人员供养标准方案等。

　　为保障我市城乡贫困居民基本生活消费需求，市民政局依据2016年我市城乡居民人均消费支出情况，经过统筹考量和测算，形成了提标方案。会议要求相关部门根据会议讨论意见对提标方案进行修改完善，报市委同意后抓紧组织实施。

　　会议强调，提标工作是市政府今年承诺办好的惠民实事之一。有关部门要做好政策宣传解读工作，提高政策知晓率，确保符合条件的低保对象、特困人员都能够享受到政府保障政策。要分工负责，密切配合，精准组织实施，确保按时间节点完成标准提高和资金补发工作。要严格资金管理，公开公正，定期复核，防止重、漏、错现象发生。

　　去年6月，我市被文化部、财政部确定全国首批文化消费试点城市。根据《洛阳市国家文化消费试点城市工作方案》，我市将采取“需求侧”精准性激励+“供给侧”结构性改革+“环境侧”重点性改善的综合性政策措施模式，建立扩大城乡居民文化消费的长效机制。开展试点工作期间，我市将建设一个一站式综合性文化消费信息平台，实施文化大集项目、特色乡村游项目、公共文化服务水平提升项目、文惠洛阳项目、文化与科技融合项目、全民艺术普及(教育)和哲学人文社会科学知识普及(公益讲座)项目、文化消费金融支持项目等7个拉动城乡居民文化消费的重点项目，带动旅游、住宿、餐饮、交通、电子商务等相关领域消费，不断增强文化消费拉动经济增长的积极作用，推动文化产业发展再上台阶。

　　会议原则通过了《洛阳市“十三五”脱贫攻坚规划》和《洛阳市深化投融资体制改革实施方案》，要求相关部门抓紧修改完善分别提交市委常委会议、市委深化改革领导小组研究审议。

　　会议还原则通过了《洛阳市政府性债务风险应急处置预案》，听取了脱贫攻坚、民生实事等工作近期推进情况书面汇报。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 孙自豪）
[ 责任编辑：周萌]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
 
 
新闻排行
  • 厉害了！洛阳一天两登《人民日报》
  • 洛阳城市轨道交通一期将获3亿美元贷款
  • 新区兴洛湖有望年底蓄水
  • 6月，洛阳将增开9趟双休日临客
  • 南环路与龙门大道互通立交月底竣工 南...
  • 【我为中原出彩做贡献】高雅：“钢”...
  • 洛阳电网2017年6月份停电公示（二）
  • 明年起洛阳教师资格考试一年两次
  • 部队直招士官报名今日开始 高校毕业生...
  • 香港回归20年变与不变
    		•
    百姓呼声
    关于新310国道的收费问题 市交通局回复
    洛阳户口在三门峡考的驾照，如何迁回洛阳
    精彩图片
    高空“舞者”
    洛阳建设者端午假期忙施工
    文峰塔：一位“老人”...
    洛阳“摔跤女孩”：用...
    精彩热帖

    街拍儿童庆六一

    父子忙麦收

    神奇的汽车轮胎

    苹果模特帮队在隋唐
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605