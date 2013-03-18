驱蚊扣非“驱蚊神器”　业内人士提醒慎选此类“新物件”

谢女士购买的两种驱蚊扣

夏季到来，如何防蚊虫叮咬成了不少人的“头等大事”。近期，被婴幼儿家长称为“驱蚊神器”的驱蚊扣悄然走红，然而，也有家长吐槽，孩子戴上驱蚊扣照样被蚊子叮咬。

驱蚊扣真是“驱蚊神器”吗？连日来，《洛阳晚报》记者以消费者身份与外地多个驱蚊扣经销商联系发现，他们生产驱蚊扣的场所“脏乱差”，产品质量也难以保障。业内人士说，驱蚊扣驱蚊效果很有限，选购时要认准正规厂家，避免买到“三无产品”和假冒伪劣品。

反映：给孩子戴上驱蚊扣，依旧被蚊虫叮咬

由于住在小区较低的楼层，窗外就是绿化树木，蚊虫成了家里的“常客”，为了让不满1岁的儿子免受蚊虫叮咬之苦，近日，市民谢女士从一个本地微商处购买了6个驱蚊扣。“一个驱蚊扣6元，我买得多，人家还送我一袋防蚊贴。”谢女士说，她给儿子戴上驱蚊扣后，发现实际效果并不理想，“孩子身上还是被蚊子叮了好几个包”。

记者注意到，谢女士购买的驱蚊扣分为两个品牌，其产品均标注含香芋、薰衣草、薄荷等多种植物精油成分，且都不添加DEET成分(DEET是无毒、无味、无色或淡褐色液体，用于高效无毒驱蚊剂)。

谢女士说，她所在的“妈妈群”里有不少家长购买了驱蚊扣，但大家普遍反映实际效果不好。

调查：实体店难觅驱蚊扣，专家称其效果很有限

连日来，记者以消费者身份与浙江省义乌市多个驱蚊扣批发商取得联系。这些批发商均是在微信里发布产品批发信息，并通过微信与采购者取得联系，单个驱蚊扣价格0.46元至1.5元，采购量越大，价格越低。

记者注意到，有批发商发布的加工驱蚊扣现场视频显示，大量用于制作驱蚊扣的材料堆放杂乱，数名着装随意的工人正在现场忙碌，但宣称生产的驱蚊扣均是国外原装进口的。记者咨询这些驱蚊扣的质量是否可靠，这些批发商均回复“放心吧，一直这样卖”。

在网上销售火爆的驱蚊扣，在超市、药店却难觅其踪影。记者走访洛龙区2家大型超市和3家药店，店方均称不销售驱蚊扣，有店方工作人员直言没听说过驱蚊扣。我市某医院一名皮肤科医生坦言，驱蚊扣主要成分是一些具有驱蚊作用的中草药，其实际驱蚊效果很有限。

市工商局西工分局一名工作人员表示，驱蚊扣多通过微商渠道销售，属于市场上出现的“新物件”，有关部门对其进行有效监管的难度较大。他建议消费者在选购这类产品时，要买正规厂家生产的产品，且产品包装上应有批准文号、生产批号、有效期、有效成分、如何正确使用、使用时的禁忌症等真实信息。

提醒：物理防蚊最安全，植物驱蚊也是个不错的选择

哪些防蚊办法效果好呢？记者咨询相关专家，整理出几个防蚊小妙招，您可尝试用这些办法预防蚊虫叮咬。

家有宝宝的市民最好使用物理方法。纱窗、蚊帐、电蚊拍等属于物理防蚊产品，既能有效防蚊，又不会对宝宝的健康产生危害。市民还可用猪笼草、夜来香、薄荷等驱蚊植物驱蚊。

猪笼草是典型的食虫植物，能捕蚊，而夜来香、薄荷等植物含有一些蚊子不喜欢的气味，也有一定的驱蚊效果。需要注意的是，婴幼儿的卧室不能摆放过多的驱蚊植物，且一定要摆放在通风口处。

对于使用最为广泛的防蚊产品蚊香来说，其含有菊酯类成分，燃烧后散发出来的烟雾会刺激宝宝的眼睛和呼吸系统，建议最好别给婴幼儿使用。如果一定要用，尽量放在通风好的地方，切忌长时间使用。

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有小学生被驱蚊手环熏“晕”，主管部门查扣三无驱蚊手环2000余个

有媒体报道称，2015年4月，湖北省枣阳市一小学的3名小学生购买了一包驱蚊手环，在教室里戴着玩耍，手环发出的刺鼻怪味使29名学生陆续出现头晕、恶心、肚痛等症状。后经调查，这批熏“晕”小学生们的三无“驱蚊手环”是从浙江义乌购进的。

随后，义乌市市场监督管理局以义乌国际商贸城及周边专业街、该市校园周边等区域为重点开展拉网式清查，共检查经营单位409户，查扣三无“驱蚊手环”2000余个。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）