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欲拆地锁，先开“心锁”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-02 09:22
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　　解决私设地锁问题，业主、社区、管理部门这三把“钥匙”，效果可能不同，但缺一不可，只有“钥匙”开对“锁”，将业主“心锁”打开，违规地锁才能尽快从城市消失。

　　晚报记者5月31日走上街头，了解我市对私设地锁等“圈地”行为的专项治理情况，呼吁市民尽快拆除地锁。

　　俗话说“买起马要配起鞍”，如今是买“马”容易配“鞍”难。一个停车位动辄几万元、十几万元，不少老旧小区没停车位，新建小区只卖不租停车位，让不少有车一族真的乐不起来，地锁成为城市停车困境下的“畸形儿”。

　　破解地锁之困的“钥匙”在谁手中？

　　一把在业主手中。

　　拆除地锁，最终要靠业主素质的提升，要靠人与人之间的相互理解、信任。对公共停车位来说，由于用车的流动性，利用时间差停车能各得其所，即使时间冲突，若能遵循先到先停原则，彼此体谅停车难，停车反而没现在难。

　　一把在社区手中。

　　平地画线可解决的停车问题，却要靠地锁解决，说明社区有乱停车现象。由小区业主委员会、物业等出面，将公共停车位规划成规定停车位，由小区业主按季度或者按年轮流使用，加强管理，能有助于文明停车。

　　一把在管理部门手里。

　　“僧多粥少”是地锁之困的源头，解决停车难，最终要靠社会的统一规划：可利用城市边角地，见缝插针建设立体停车场，增加停车位；设置合理的收费停车位等。

　　除了规划，还要“法”治。根据物权法规定，私装地锁侵犯的是全体业主的权利，拆除地锁，有法可依。明确拆除截止日期，对占用消防通道等问题下“猛药”，让高压态势成为消除城市地锁的利器。

　　解决私设地锁问题，业主、社区、管理部门这三把“钥匙”，效果可能不同，但缺一不可，只有“钥匙”开对“锁”，将业主“心锁”打开，违规地锁才能尽快从城市消失。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：马佳佳]
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